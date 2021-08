Video gol highlights sintesi partita Verona-Inter 1-3: Lautaro e doppietta del Tucu Correa

La storia del Tucu Correa inizia nella maniera più bella, dolce, esaltante e incredibile possibile. Due gol nel finale: ingresso al minuto 74, primo gol al minuto 83, sentenza al 94. Venti minuti che servono a ribaltare il Verona, scappato nel primo tempo con il gol di Ilic. Nella ripresa la rete di Lautaro a dare il pareggio, prima dello show del Tucu, arrivato in nerazzurro solo giovedì e ora già protagonista, già decisivo. Ma non è la vittoria del singolo: pensiamo a Vidal, al suo lancio per il secondo gol. Alla corsa e al cross di Darmian. Al lavoro profondo di tutta la squadra che dopo due turni - ora ci sarà la sosta per le nazionali - ha sei punti, 7 gol fatti e 1 subito.

La seconda Inter stagionale è per dieci undicesimi la stessa vista a San Siro nella prima di campionato. Al posto di Stefano Sensi c'è Lautaro Martinez a fare coppia, per la prima volta, con Edin Dzeko. Con Inzaghi in panchina anche il Tucu Correa, arrivato in nerazzurro da poco più di 24 ore. Il Verona, sconfitto al debutto dal Sassuolo, ripresenta il 3-4-2-1 classico con la novità del giovane Cancellieri. L'Inter è piena di buoni propositi: sa bene che il Verona è squadra che ama giocare, pressare e tenere alto il ritmo e quindi i nerazzurri iniziano il match giocando tutti in avanti.

Verona Inter 1-3: il video con i gol della partita

Il tabellino di Verona - Inter: 1-3

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 96 Montipò; 23 Magnani (27 Dawidowicz 75'), 21 Gunter, 17 Ceccherini (16 Casale 53'); 5 Faraoni (31 Sutalo 75'), 78 Hongla (61 Tameze 75'), 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Zaccagni; 18 Cancellieri (11 Lasagna 62').

A disposizione: 1 Pandur, 22 Berardi, 9 Kalinic, 24 Bessa, 30 Frabotta, 32 Ragusa, 99 Simeone.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic (22 Vidal 66'), 20 Calhanoglu (8 Vecino 87'), 14 Perisic (32 Dimarco 66'); 9 Dzeko (12 Sensi 87'), 10 Lautaro (19 Correa 74').

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Marcatori: 15' Ilic (HV), 47' Lautaro (I), 83' Correa (I), 94' Correa (I)

Ammoniti: Magnani (HV), Lautaro (I), Brozovic (I), Tameze (HV)

Recupero: 1' - 4'.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Alassio, Mondin.

Quarto Uomo: Giua.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Rapuano.