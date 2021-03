Video gol e sintesi partita Verona Milan 0-2 domenica 7 marzo

Il Milan batte fuori casa il Verona nel match della 26esima giornata del campionato di Serie A, domenica 7 marzo, e rimane in scia dell'Inter in attesa del posticipo nerazzurro lunedì. I rossoneri erano reduci dal pari interno striminzito con l'Udinese, i veneti dalla vittoria a Benevento. Al 27' il Milan passa in vantaggio. Splendido calcio di punizione battuto da Krunic, pallone all'incrocio, nulla da fare per Silvestri. Rossoneri in vantaggio fuori casa.

Al rientro delle squadre, i rossoneri raddoppiano, chiudendo di fatto il match. Gol di Dalot. Azione avviata da Saelemaekers, velo di Leao, Dalot di destro da dentro l'area piazza il pallone all'incrocio dei pali. Gli uomini di Pioli sono 0-2 al 50'.

Nel prossimo turno di campionato, il Milan giocherà in casa contro il Napoli.