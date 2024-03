Che 2024 per il Club Italia: le Azzurrine si sono finalmente adattate alla Serie B1

A Cesare quel che è di Cesare. A fine 2023 c’era poco da essere allegri in casa Club Italia, con la formazione federale penultima nel girone A della Serie B1 di volley femminile con appena 7 punti all’attivo. Un piazzamento del genere invitava a qualche riflessione sul progetto, iscritto alla terza categoria nazionale dopo diversi anni di Serie A. A distanza di quasi tre mesi, le Azzurrine sono profondamente cambiate. Saranno state le vittorie conquistate nelle nazionali giovanili da alcune di queste giocatrici, ma il passo è decisamente cambiato.

È vero che la squadra è rimasta nei bassifondi della classifica, ma nel 2024 ha fatto passi da gigante, collezionando qualche punto in più e soprattutto giocando alla pari con le avversarie più blasonate del girone. Ne è una chiara conferma quanto avvenuto oggi al Centro Pavesi di Milano. Il Club Italia ha infatti battuto al tie-break la capolista Concorezzo, una vera e propria impresa visto che brianzole non perdevano dallo scorso 28 ottobre e che si sono presentate con un ruolino di marcia di 15 vittorie su 16 incontri.

Il nuovo anno, d’altronde, è partito in modo brillante con il successo al tie-break contro Moncalieri, diretta rivale per la salvezza. La partita successiva ha visto le Azzurrine soccombere in trasferta sul campo della Libellula, prima di riscattarsi (successo per 3-2) con Cabiate. Nel turno successivo il Club Italia ha tenuto testa alla seconda forza del campionato, la Focol Legnano, arrendendosi soltanto al quinto set, per poi cedere al Brembo dopo quattro combattuti parziali.

Il bilancio è di tutto rispetto: in 6 gare disputate nel 2024, le ragazze di coach Fanni hanno conquistato ben tre vittorie, raggranellando 7 punti che rendono la classifica un po’ meno pericolante. Merito di giocatrici in forte crescita come Giorgia Amoruso, Rebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta e Ludovica Tosini, spesso capaci di fare la differenza. Ci sono altre sette match da disputare, con queste premesse ne vedremo sicuramente delle belle.