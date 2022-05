Superlega playoff quinto posto, ko con Piacenza. Milano fuori dalle semifinali

Squadra in casa

Squadra in casa Powervolley Milano

Un ko che fa male, soprattutto anche a causa del risultato a Cisterna. La Powervolley Milano chiude il gironcino playoff quinto posto con una sconfitta interna 1-3 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e rimane fuori dalle semifinali, complice anche la vittoria di Verona a casa di Cisterna. Milano e Verona infatti erano a 6 e 4 punti: la seconda ha superato la formazione milanese all'interno della classifia. La formazione di coach Piazza ha dominato il primo set e poi si è trovata all'inseguimento, con grandi momenti di punto a punto.

Piacenza non entra subito in partita, al contraio fa invece Milano e si presenta sul campo di casa con un bel 4-1; le distanze non vengono colmate e il tabellone dice prima 13-8 e poi 19-15. Milano ha la sicurezza di poter chiudere facile: 25-20.

Milano parte forte anche nel secondo set (8-4), ma poco per volta Piacenza ricuce e dall'11 pari è un punto a punto incredibile con le squadre a darsi il cambio al comando. La spunta nel finale Piacenza con due giocate di Lagumdzija.

Il terzo set procede esattamente come il secondo, punto a punto (9-9). Grandi scambi da entrambe le parti e il tabellone dice 14 pari. Pari ancora 23-23 e chiude Piacenza 23-25.

Milano prova a riaprire i conti (8-5), rimane avanti fino al 10-7, poi Piacenza accorcia, aggancia e sorpassa (12-16 e poi 14-18). Finale 19-25.