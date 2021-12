Superlega, Powervolley in campo dopo oltre 20 giorni: stop contro Trento

In campo dopo più di venti giorni e un ko netto. La Powervolley Milano gioca una competizione ufficiale dopo l’ultima dell’8 dicembre con Modena e perde 0-3 con Trento per il match che vale il recupero della 12esima giornata.

“Stasera abbiamo fatto delle cose più e meno buone. Trento ha giocato piuttosto bene per portarsi a casa la partita, - ha detto Nicola Pesaresi - e quindi bisogna fargli i compimenti. Noi invece ci abbiamo messo più tempo ad ingranare: probabilmente il fatto di non giocare da un po’ ha influito, ma non deve essere una scusa. Abbiamo provato a rimanere attaccati al punteggio e in parte ci siamo riusciti. Dobbiamo prendere ciò che di buono abbiamo fatto per affrontare le prossime sfide con fiducia e serenità”.

Il match comincia nel segno dell’equilibrio, il primo allungo è di Trento (9-13), ma Milano sta lì e con Patry è 18-19. Due punti di Trento segnano sul tabellone 18-21 e il divario si mantiene: 22-25.

Parte meglio Milano (9-7), pausa per Trento che al rientro piazza un mini break di 1-5 che vale il 10-12 e poco per volta l’avversaria impatta e mette la freccia fino alla fine (18-25).

Nel terzo set Milano si porta sul 13-10, ma due muri su Ishikawa valgono il 14 pari. Piano e compagni però non mollano e riescono nuovamente ad allungare sul +3 (19-16), ma Michieletto mette il turbo in prima linea e mette giù due palloni pesanti che valgono il 21-21 e il 22-23. Milano ha comunque due palle set ma non riesce a sfruttarle e l’Itas chiude i conti con Lavia sul 26-28.

Parziali: 22-25, 18-25, 26-28

Powervolley Milano: Chinenyeze 9, Maiocchi, Patry 12, Piano 3, Mosca, Ishikawa 14, Porro 5, Jaeschke 11, Pesaresi (L). Non entrato: Staforini. Allenatore Piazza.

Itas Trentino:Kaziyski 15, D’Heer 3, Michieletto 11, Sbertoli 2, Pinali, Lavia 15, Zenger (L), Podrascanin 10, Lisinac 9, Sperotto, De Angelis (L). Non entrati: Cavuto, Albergati. Allenatore Lorenzetti.