A2: allenamento congiunto del Club Italia contro Albese per preparare il match di campionato

In vista della partita del Campionato diin programma domani pomeriggio, sabato 15 gennaio 2022, al Centro Pavesi Fipav contro la, le Azzurrine delFemminile hanno sostenuto un allenamento congiunto con. Il test è stato l'occasione per ritrovare ritmo e provare diverse soluzioni di gioco.

Al momento il match rimane confermato, nonostante i casi di positività nei gruppi squadra della A2 che stanno riguardando entrambi i gironi e praticamente tutte le squadre coinvolte. Per il Club Italia si tratterebbe dell’esordio assoluto nel 2022, mentre la Tecnoteam Albese ha già fatto il suo esordio in questo nuovo anno, perdendo 3-1 una settimana fa in casa contro la corazzata CDA Talmassons.