A2: brutto e inatteso ko interno per il Club Italia, 3-1 in rimonta di Modica

Al Centro Federale Pavesi di Milano il penultimo turno della regular season, 21ª giornata del Girone B del Campionato vivo Serie A2, vede il Club Italia CRAI cedere a sorpresa per 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 21-25) contro il fanalino di coda Egea Pvt Modica. Il 10° turno di ritorno ha visto le azzurrine faticare più del previsto e non in linea ai livelli di buon gioco dimostrati sinora in campo.

Prima dell’avvio del match, su iniziativa della Lega Pallavolo Femminile, è stata proposta un’iniziativa per sensibilizzare tutti gli appassionati di volley sul conflitto in Ucraina e per testimoniare vicinanza a tutte le popolazioni colpite dalla guerra. “Imagine all the people, livin' life in peace. Il volley italiano continua ad immaginare un mondo in cui non ci sia spazio per la guerra", un messaggio di pace condiviso a cui si è aggiunto il “No war” che le giovani atlete del Club Italia CRAI hanno esibito su braccia gambe durante la partita.

Tra il pubblico che oggi pomeriggio ha assistito al match, anche gli azzurrini della Nazionale Under 18 in questi giorni in collegiale al Centro Pavesi per iniziare il percorso verso le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA CRAI-PVT EGEA MODICA 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 21-25)

CLUB ITALIA CRAI: Marconato 7, Adelusi 5, Nervini 5, Gannar 1, Pelloia 4, Ituma 13; Ribechi (L), Acciarri 13, Passaro 2, Despaigne 8, Giuliani 4, Barbero (L). Ne: Micheletti, Nwokoye. All. Mencarelli.

MODICA: M’Bra 13, Gridelli 12, Brioli 2, Longobardi 25, Antonaci 11, Saccani; Ferrantello (L), Salamida 6, Salviato (L). Ne: Bacciottini. All. D'Amico.