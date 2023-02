A2. Carattere e bel gioco non bastano al Club Italia che perde in 4 set contro Brescia

L’ultima trasferta della regular season non sorride al Club Italia che cede 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19) nel match con Valsabbina Millenium Brescia. La grinta e il bel gioco non sono bastati alle azzurrine per avere la meglio sulla seconda forza del Girone A del Campionato di A2. Oggi pomeriggio al PalaGeorge di Montichiari, nella 21ª giornata (10ª di ritorno), Giuliani e compagne sono state protagoniste di una buona prova corale che ha messo in luce importanti progressi sia sul piano del gioco che in quelli dell’approccio al match. Nelle prime tre frazioni le azzurrine sono state brave a non disunirsi e a tenere testa alle quotate avversarie. Miglior realizzatrice di serata la centrale di Brescia Alice Torcolacci autrice di 17 punti, 3 muri, 1 ace, 72% in attacco. Tra le azzurrine hanno chiuso il match in doppia cifra Noemi Despaigne (12 punti, 1 muro), Dominika Giuliani (12 punti, 3 ace, 1 muro), Maia Carlotta Monaco (12 punti, 1 ace, 2 muri) e Lisa Esposito (11 punti, 2 ace).

Il Club Italia chiuderà la regular season domenica 5 marzo (ore 17.00) al Centro Federale Pavesi di Milano. Nella 22ª giornata (11ª di ritorno) le azzurrine ospiteranno la Futura Giovani Busto Arsizio. Per questo penultimo impegno della regular season il tecnico federale Michele Fanni sceglie di far scendere in campo il sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani ed Esposito, le centrali Modesti e Monaco e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete per Brescia coach Alessandro Beltrami schiera lo starting six con Zorzetto, Consoli, Boldini, Cvetnic, Torcolacci, Obossa e il libero Scognamillo. Parte subito forte Brescia che prova a mettere in difficoltà il Club Italia (5-2). Le azzurrine sono brave a trovare subito buon ordine, a ricucire (5-4) e a ristabilire la parità con Adriano, Monaco e Giuliani a segno (7-7).

Il set prosegue quindi sostanzialmente punto a punto (15-15) fino al nuovo tentativo di allungo delle padrone di casa (17-15) ben contenuto dalle giovani della formazione federale sono brave a tenere il passo (19-19). Nel finale qualche imprecisione penalizza le azzurrine che non riescono a ricucire sul decisivo allungo di Brescia (25-20). Al rientro in campo sono ancora le ragazze do coach Beltrami a tentare un allungo (4-2). Il Club Italia ricuce prontamente (4-4) e si prosegue punto a punto (8-8). Le azzurrine si disuniscono un po’ e la formazione di casa ne approfitta per allungare (12-9) e spingersi sul +5 (17-15). La panchina del Club Italia opta per una serie di cambi - Micheletti prende il posto di Modesti e Despaigne quello di Adriano - e decide che è il momento di fermare il gioco per un time out. Lo stop al gioco rimette in corsa parzialmente le azzurrine che accorciano (20-16, 20-19) ma non riescono a completare la rimonta e Brescia si porta sul 2-0 (25-21).

In avvio di terzo parziale per il Club Italia restano in campo Despaigne come opposto e Micheletti al centro. Sono le ragazze della formazione federale a trovare il primo vantaggio (4-7), ma è pronta la reazione delle leonesse che si riportano in parità (7-7) e si mantengono a contatto (9-9). Una buona prova corale permette alle azzurrine di allungare nuovamente (9-12, 10-13) e di respingere il tentativo di recupero di Brescia (15-15, 17-19). Giuliani e compagne sono brave a non disunirsi e a mantenere alti concentrazione e ritmo gara (18-21). Nel finale Brescia tenta di ricucire (20-21), a questa volta è il Club Italia a conquistare il set con determinazione (22-25) e a riaprire la partita. È l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del 4° parziale (5-5). Brescia trova lo spunto giusto per il primo vantaggio (8-5) e coach Fanni decide che è il momento di fermare il gioco. Il time out rimette ordine tra le fila del Club Italia he si riporta a -1 (9-7), ma è repentina la ripartenza della squadra di casa che si spinge sul +5 (13-8). Le azzurrine faticano a ritrovare il giusto ritmo (15-10), Brescia allunga ulteriormente (19-11) e conquista set e partita (25-19). Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-CLUB ITALIA 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19)

BRESCIA: Zorzetto 2, Consoli 3, Boldini 5, Cvetnic 16, Torcolacci 17, Obossa 10; Scognamillo (L), Ratti 13, Orlandi 2, Munarini 1, Pamio 1, Foresi. Ne: Blasi (L). All. Beltrami.

CLUB ITALIA: Giuliani 12, Modesti, Adriano 6, Esposito 11, Monaco 12, Batte 4; Ribechi (L), Despaigne 12, Micheletti 7, Gambini, Viscioni. Ne: Passaro, Amoruso, Peroni (L). All. Fanni.