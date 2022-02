A2: il Club Italia si conferma “ammazzagrandi”, battuta anche la capolista Talmassons

Squadra in casa

Squadra in casa Club Italia

Un bello, anzi bellissimo Club Italia Crai, nella 20ª giornata del Campionato vivo Serie A2, quello che oggi pomeriggio ha superato 3-2 (25-23, 25-17, 10-25, 19-25, 19-17) la capolista CDA Talmassons. Questo il verdetto uscito dal campo del Palazzetto del Centro Federale Pavesi di Milano al termine di due ore e mezza di partita, un autentico spettacolo per palati fini.

Una vittoria che ha visto le Azzurrine protagoniste di picchi di altissimo livello alternati a momenti di confusione, ma che sicuramente dà morale e rompe il trend negativo che si è registrato nelle ultime partite. D’altronde portare a casa 2 punti quando l’avversario è la prima della classe non è da tutti. Tra le curiosità di giornata l’esordio sulla panchina del Club Italia Crai di Michele Fanni in qualità di primo allenatore.

Il tecnico, impegnato solitamente come assistente allenatore, oggi ha sostituito Marco Mencarelli che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. Le giovanissime giocatrici torneranno in campo mercoledì alle 18:30 a Vicenza per il recupero della decima giornata del campionato di Serie A2 contro le padrone di casa dell’Anthea.

CLUB ITALIA CRAI-CDA TALMASSONS 3-2 (25-23, 25-17, 10-25, 19-25, 19-17)

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 15, Gannar 11, Pelloia 7, Ituma 26, Marconato 9, Despaigne 6; Ribechi (L), Giuliani 1, Esposito 3, Acciarri. Ne: Vighetto, Micheletti. All. Fanni.

TALMASSONS: Nicolini 5, Grigolo 7, Bovo 8, Obossa 23, Conceicao 3, Cogliandro 11; Maggipinto (L), Panucci 7, Dalla Rosa 6, Marchi, Cantamessa 1, Pagotto. Ne: Ponte (L). All. Barbieri.