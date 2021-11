A2: Club Italia ancora una volta di scena in Sicilia contro l’Egea PVT Modica

Seconda trasferta in Sicilia per ilche, domenica pomeriggio alle ore 15.30, scenderà in campo per sfidare l’. La gara è valida come 10ª giornata del Girone B del Campionato di A2. In questa prima fase della regular season la formazione siciliana non ha ancora conquistato punti ed è all’ultimo posto in classifica, mentre le azzurrine hanno all’attivoe si trovano in 9ª posizione. Nell’ultimo turno Modica ha osservato il riposo previsto dal calendario.

Il Club Italia CRAI, invece, è stato impegnato in trasferta a Talmassons dove si è reso protagonista di una partita nel corso della quale ha mostrato cose egregie alternate a momenti in cui le giovani azzurrine hanno pagato i cambi di ritmo e l’esperienza delle avversarie che, domenica scorsa, hanno potuto consolidare il primato classifica. Più che positivo il percorso di crescita individuale e di squadra intrapreso dalle giovani del Club Italia CRAI sotto la guida del tecnico Marco Mencarelli.

“Abbiamo molte potenzialità come gruppo – spiega la schiacciatrice azzurrina Julia Ituma –. Con il tempo stiamo imparando a fare squadra, a esprimere le nostre doti e le caratteristiche proprie di ognuna di noi. In questo Campionato ci misuriamo spesso con atlete che hanno molta esperienza e, per riuscire a tenere loro testa, dobbiamo provare a fare del nostro meglio in campo sfruttando a pieno le nostre doti. Le prime settimane sono servite per avviare il percorso, ma con il tempo e con una formazione continua, stanno arrivando anche i risultati”. Domenica il Club Italia CRAI affronterà Modica e sarà l’occasione per consolidare i progressi e trovare maggiore continuità.

“È una partita che, se giocata bene – prosegue Ituma -, può dare i suoi frutti. Se facciamo le cose al meglio, ci concentriamo sul nostro gioco e sulle nostre caratteristiche e scendiamo in campo con la giusta determinazione il match può essere considerato alla portata”. Ituma, da quattro anni al Club Italia, è tra le azzurrine che scendono in campo con maggiore continuità in questa regular season.

“Quando sono arrivata al Centro Pavesi ero davvero piccola – spiega la schiacciatrice – in questi anni sono cresciuta come persona e come pallavolista. Mi sono sempre trovata bene, ma se prima ero la ragazza che doveva guardare le altre per imparare ora posso essere un esempio. Mi sento molto cresciuta, ho fatto molte esperienze sia con il Club Italia che con le Nazionali giovanili e, anche se è un percorso impegnativo, rifarei tutte le scelte che ho fato fino a questo momento. Il gruppo di quest’anno è composto per la maggior parte da mie coetanee e si tratta di ragazze che, anche se arrivate al Club Italia in questa stagione, conosco ormai da tanto tempo. Siamo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo”.