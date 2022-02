A2: Club Italia coraggioso, ma la mezza rimonta con Vicenza frutta un solo punto

Non sorride al Club Italia CRAI il quinto tie-break disputato in questo avvio di 2022. Le azzurrine sono uscite sconfitte per 3-2 (25-15 25-21 22-25 23-25 15-11) dal campo dell’Anthea Vicenza nel recupero della 14ª giornata della regular season del Campionato vivo Serie A2. Dopo un primo set disputato sottotono Pelloia e compagne hanno ritrovato la giusta intesa e sono riuscite a stare al passo delle avversarie. Le azzurrine hanno capitalizzato i cali di rendimento di Vicenza e hanno dimostrato per buoni tratti della partita un ottimo gioco. Il Club Italia CRAI tornerà in campo domenica 27 febbraio, per la 21ª e penultima giornata della regular season.

In quell’occasione le azzurrine ospiteranno al Centro Federale Pavesi di Milano l’Egea Pvt Modica. Per questo match il tecnico federale Marco Mencarelli, tornato in panchina dopo lo stop causato dalla positività al Covid-19, sceglie il sestetto composto da Nervini, Gannar, Pelloia, Ituma, Marconato, Despaigne e il libero Ribechi. Per Vicenza coach Luca Chiappini fa scendere in campo Eze Blessing, Pavicic, Piacentini, Rossini, Nardelli, Cheli e il libero Norgini. Parte forte Vicenza che, sfruttando una buona efficacia a muro, si porta in vantaggio (7-3) e allunga il passo (11-6). Le azzurrine faticano a trovare fluidità di manovra (13-7) e coach Mencarelli opta per un time out. Lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato e il vantaggio delle padrone di casa arriva a +8 (17-9).

Anche il secondo time out chiamato dalla panchina del Club Italia CRAI non riesce a rimettere ordine tra le fila azzurrine, Vicenza mantiene il vantaggio e chiude agevolmente il set a proprio favore (25-15). È ancora Vicenza a partire forte in avvio di seconda frazione (4-0). Due muri vincenti delle azzurrine invertono l’inerzia del set e Pelloia e compagne cominciano a macinare buon gioco e punti (5-5). Le azzurrine sono brave a sfruttare il calo delle avversarie e spingono sull’acceleratore (6-9). Vicenza non riesce a contenere le giovani della formazione federale che continuano a procedere spedite: Nervini firma il +5 (11-16). Coach Chiappini decide che è il momento di fermare il gioco. Il time out rimette ordine tra le fila di Vicenza che si ricompatta e si rimette in marcia (14-16).

Le azzurrine si disuniscono, commettono qualche errore di troppo, e le venete ne approfittano per ristabilire la parità (18-18) e sorpassare (19-18). Il time out chiamato da coach Mencarelli non dà l’effetto sperato e l’Anthea continua a dettare il ritmo (22-18). Per il Club Italia CRAI entrano in campo Giuliani e Adelusi (al posto di Nervini e Despaigne), ma l’inerzia non cambia e Vicenza conquista anche la seconda frazione (25-21). Nel terzo set restano in campo Giuliani e Adelusi per il Club Italia che impone il proprio ritmo (0-4). Vicenza fatica ad arginare la manovra delle azzurrine che continuano a condurre (2-6). Con pazienza l’Anthea riduce il distacco (6-8) e ristabilisce la parità (8-8).

Le due formazioni procedono quindi punto a punto (11-11). Il Club Italia riesce a rompere l’inerzia: Ituma firma il nuovo +3 (11-14). Le azzurrine sono brave a mantenere le avversarie a distanza (15-18), non perdono la concentrazione (17-21) e chiudono a proprio favore il terzo set (21-25). Vicenza prova a scappare in avvio di quarta frazione (5-1), ma è pronta la reazione delle azzurrine che sul 6-3 piazzano il break che vale la nuova parità (7-7). Le padrone di casa provano di nuovo ad allungare (15-12), Mencarelli chiama time out e l’inerzia del set cambia. Un buon turno in battuta di Pelloia permette alle azzurrine di ristabilire la parità (17-17), Acciarri e Adelusi spingono avanti il Club Italia (19-21) e le azzurrine sono brave a chiudere il set e a portare la partita al tie-break (23-25).

È una partenza lanciata di Vicenza (5-2) a indirizzare la quinta e ultima frazione del match. La panchina del Club Italia prova ad arginare l’avanza avversaria con un time out (7-2) e le azzurrine limano sensibilmente il distacco (8-6). Repentina la ripartenza di Vicenza (14-7), pronta la reazione del Club Italia che annulla 4 palle match (14-11), ma è la formazione di casa a conquistare set e partita. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-CLUB ITALIA CRAI 3-2 (25-15 25-21 22-25 23-25 15-11)

VICENZA: Eze Blessing 2, Pavicic 14, Piacentini 16, Rossini 18, Nardelli 15, Cheli 11; Norgini (L). Ne: Caimi, Tavella, Errichiello, Lodi, Furlan. All. Chiappini

CLUB ITALIA: Nervini 7, Gannar 9, Pelloia 9, Ituma 15, Marconato 3, Despaigne 5; Ribechi (L), Adelusi 11, Acciarri 10, Giuliani 9. Ne: Micheletti, Nwokoye, Vighetto (L). All. Mencarelli