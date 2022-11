Volley femminile A2: Club Italia ospite di Montale per il primo turno infrasettimanale

Doppio impegno settimanale con il Campionato di Serie A2 per il Club Italia che sarà in campo questa sera e sabato per la quarta e la quinta giornata del girone A. Il primo turno infrasettimanale della stagione vedrà le azzurrine impegnate in trasferta stasera alle ore 20:30 contro l’Emilbronzo 2000 Montale. Sabato pomeriggio alle 16 (ingresso gratuito) Giuliani e compagne scenderanno invece in campo al Centro Pavesi Fipav di Milano per sfidare Itas Trentino. Nella terza giornata il Club Italia ha conquistato la prima vittoria della stagione (3-1) contro l’OroCash Picco Lecco.

Montale e Trento, invece, sono ancora a caccia del primo successo di quest’anno. “È stato importante vincere sabato scorso – afferma la centrale delle azzurrine Nausica Acciarri – e siamo molto felici di aver conquistato i primi 3 punti. Sono molto fiera della mia squadra soprattutto perché siamo rimaste unite e non ci siamo fatte intimorire dall’avversario e ognuna di noi è riuscita a portare un contributo importante alla squadra”.

Guardando al campionato l’atleta, al secondo anno al Club Italia, aggiunge: “Ce la metteremo tutta nell’affrontare queste due nuove sfide. Ci stiamo impegnando molto negli allenamenti e stiamo lavorando molto e bene. Siamo un gruppo affiatato e, settimana dopo settimana, sta crescendo la nostra intesta sia in campo che fuori. Sicuramente ogni volta che scenderemo in campo nel corso di questa stagione dovremo essere agguerrite perché gli avversari spesso ci aggrediscono o ci sottovalutano perché siamo la formazione più giovane. Dovremo essere brave ad andare avanti e a fare il nostro gioco anche quando si creeranno situazioni complicate o sfavorevoli in campo“.