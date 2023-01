Volley femminile A2: il Club Italia resiste soltanto un set contro la capolista, Trento vince 3-0

Non riesce l’impresa al Club Italia che nella 5ª giornata di ritorno del Girone A del Campionato di A2 cede in trasferta 3-0 (25-22, 25-9, 25-18) contro la capolista Itas Trentino. Dopo un primo set disputato alla pari con le avversarie, le azzurrine non sono riuscite a ritrovare il buon ritmo dimostrato nella prima frazione di gioco nei parziali successivi. Miglior realizzatrice di serata (e mvp di giornata) l’opposto dell’Itas Carly Dehoog autrice di 16 punti, 3 muri, 72% in attacco. Per il Club Italia hanno chiuso in doppia cifra la centrale Nausica Acciarri (11 punti, 1 ace, 3 muri, 63% in attacco) e la schiacciatrice Giulia Viscioni (11 punti, 1 ace). Archiviata la gara giocata oggi al Sanbapolis di Trento, il Club Italia avrà a disposizione qualche giorno in più per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno con la regular season.

Le azzurrine torneranno infatti in campo sabato 4 febbraio al Centro Pavesi Fipav di Milano (ore 16.00 – ingresso gratuito) per affrontare Lpm Bam Mondovì nella 6ª giornata di ritorno. Per questo impegno con la capolista il tecnico federale Michele Fanni sceglie di schierare per il Club Italia il sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Monaco e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete per Trento coach Stefano Saja fa scendere in campo lo starting six con la diagonale Bonelli-Dehoog, le schiacciatrici Mason e Francesca Michieletto, le centrali Moretto e Fondriest e il libero Parlangeli. Ottimo approccio del match da parte del Club Italia che affronta la capolista a viso aperto e si porta subito in vantaggio: l’ce di Adriano vale il +4 (2-6).

Le azzurrine continuano a dettare il ritmo e si mantengono avanti (5-9, 7-11). Trento si mette in marcia, piazza il break che vale il -1 (10-11) e ristabilisce la parità (12-12). Il set procede punto a punto (15-15) fino al nuovo allungo del Club Italia (15-17). Le azzurrine non trovano però l’affondo decisivo, Trento rientra (18-18) e allunga (22-20). Il Club Italia si riporta a -1 (23-22), ma è la formazione trentina a trovare lo spunto giusto per conquistare il primo set (25-22). Al rientro in campo le azzurrine non riescono a contenere il gioco di Trento che parte subito forte (5-2) e aumenta il ritmo (11-4). Le azzurrine faticano a reagire al momento di difficoltà e non riescono a ritrovare buon ordine (15-9). Le ragazze di coach Saja non hanno cali di rendimento (19-9) e conquistano agevolmente il secondo set (25-9) portandosi sul 2-0.

L’avvio di terza frazione è decisamente più equilibrato rispetto a quello precedente con le due formazioni che procedono sostanzialmente appaiate fino al 7-7. È Trento a trovare il primo break di vantaggio (10-7), a consolidare il divario (12-8) e a indurre la panchina del Club Italia a chiamare time out. Le azzurrine non riescono a invertire la rotta (16-10, 18-13, 20-14) e Trento chiude a proprio favore anche il terzo set (25-18) conquistando 3 punti che consolidano il primato in classifica dell’Itas. Il tabellino del match:

ITAS TRENTINO-CLUB ITALIA 3-0 (25-22, 25-9, 25-18)

TRENTO: Bonelli 3, Mason 13, Moretto 11, Dehoog 16, F. Michieletto 10, Fondriest 2; Parlangeli (L), Meli. Ne: Serafini, Libardi (L), Stocco, Joly, Bisio, A. Michieletto. All. Saja.

CLUB ITALIA: Giuliani 7, Monaco 2, Adriano 11, Viscioni 5, Acciarri 11, Batte 1; Ribechi (L), Esposito. Ne: Modesti, Amoruso, Micheletti, Despaigne, Passaro, Gambini (L). All. Fanni.