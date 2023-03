A2. Il Club Italia termina la regular season con una sconfitta interna contro Busto Arsizio

Una buona prova corale, sia a livello di approccio alla gara che tecnico, non basta al Club Italia per chiudere la regular season con una vittoria. Oggi pomeriggio al Centro Pavesi di Milano le azzurrine sono state superate 1-3 (25-20, 21-25, 16-23, 24-26) da Futura Volley Giovani Busto Arsizio al termine di una gara combattuta. Ottimo avvio del match per Giuliani e compagne che sono riuscite a imporre da subito il proprio gioco e a mantenere alto il ritmo del set che il Club Italia ha conquistato agevolmente. Nelle frazioni successive le azzurrine hanno pagato un po’ l’inesperienza pur dando prova di buon gioco di squadra come dimostra la rimonta (14-20, 19-20) messa a segno nell’ultimo set giocato.

Per questa ultima partita della regular season il tecnico federale Michele Fanni schiera il sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani ed Esposito, le centrali Micheletti e Monaco e il libero Ribechi. Coach Daris Amadio per Busto Arsizio fa scendere in campo lo starting six con Badalamenti, Botezat, Zanette, Arciprete, Tonello, Balboni e il libero Mistretta. Parte col piede giusto il Club Italia che si porta in vantaggio (3-1). Busto Arsizio recupera (3-3), ma sono le azzurrine a dettare il ritmo in campo (7-4). La formazione ospite ricuce (8-8), ma Giuliani e compagne sono brave a non disunirsi e ad allungare (14-9). Busto Arsizio non riesce a trovare le giuste contromisure (17-13), il Club Italia mantiene il vantaggio (21-17) e conquista agevolmente il primo set (25-20). Al rientro in campo è Busto Arsizio a trovare subito il primo vantaggio (2-5) e a mantenere il Club Italia a distanza (4-8).

Le azzurrine sono brave a reagire e a limare il distacco (8-10). La Futura tenta un nuovo allungo (11-15), il time out chiamato dalla panchina del Club Italia riemette ordine tra le fila azzurrine. Con pazienza il Club Italia ricomincia a macinare buon gioco e punti: Giuliani, Esposito e Monaco a segno e le giovani della formazione federale ristabiliscono la parità (17-17). Il match prosegue quindi punto a punto (20-20), nel finale è Busto Arsizio a trovare lo spunto giusto per allungare e riportare in parità il conto set (21-25). È ancora Busto Arsizio a rompere l’equilibrio (3-3) all’avvio del terzo parziale e a portarsi in vantaggio (4-8). La panchina del Club Italia opta per il cambio in regia: fuori Batte dentro Passaro. Le azzurrine faticano a ritrovare il giusto ritmo (6-10) e dopo il time out coach Fanni sostituisce Esposito con Viscioni. Con pazienza il Club Italia si rimette in marcia e accorcia (10-15, 13-15), ma non riesce a completare la rimonta e le ospiti allungano ulteriormente (14-19). Nel finale le azzurrine non riescono a ritrovare continuità ed efficacia e Busto Arsizio conquista agevolmente il terzo set (16-25).

Nel quarto parziale cambia il sestetto del Club Italia: in regia rimane Passaro al posto di Batte e Viscioni resta in campo al posto di Esposito. E’ ancora la formazione di coach Amadio a portarsi in vantaggio in avvio di quarta frazione (3-5) e ad allungare il passo (5-11). Time out per il Club Italia e sostituzione di Giuliani con Amoruso. Le azzurrine con pazienza cercano di contenere il gioco avversario, ma la Futura mantiene alto il ritmo della gara (10-16). Il time out chiamato da coach Fanni rimette in corsa le azzurrine. Cala il rendimento delle cocche e cresce quello del Club Italia che piazza il break che vale il -1 (14-20, 19-20) e pareggia i conti (21-21). Il finale del set si fa serratissimo con le due formazioni che procedono punto a punto (24-24). Ai vantaggi è Busto Arsizio a trovare lo spunto giusto per chiudere set e partita (24-26).

Così coach Fanni a fine gara: “Rispetto a domenica scorsa contro Brescia, oggi siamo arrivati ancora più vicini al risultato. Dispiace perché comunque a nessuno, a noi in particolare, fa piacere perdere, però, ragionandoci, è un risultato che ci sta e ci sta anche per come è maturato. Nei momenti salienti di alcuni set, il secondo e il quarto in particolare, siamo mancati un po’ e si è vista la differenza di esperienza tra noi e Busto Arsizio. Siamo stati bravi per lunghi tratti, e per tutto il primo set, a mascherare questa differenza e a mettere in mostra tutte le nostre qualità, magari riuscendo anche a sorprendere gli avversari. Poi siamo un po’ calati, loro sono riusciti a prendere le misure, ma con qualche aggiustamento abbiamo ritrovato il bandolo della matassa e abbiamo giocato un buon quarto set nel corso del quale siamo riusciti a ristabilire l’equilibrio pur essendo stati per un lungo tratto in svantaggio. La voglia di recuperare e di rientrare in partita è qualcosa mi piace molto e che prima facevamo più fatica a vedere. Spero sia una maturazione che è avvenuta in noi e che ci porta a crederci fino alla fine”. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-20, 21-25, 16-25, 24-26)

CLUB ITALIA: Giuliani 9, Micheletti 10, Adriano 13, Esposito 9, Monaco 7, Batte; Ribechi (L), Viscioni 5, Amoruso 4, Gambini 1, Passaro. Ne: Peroni, Modesti, Acciarri (L). All. Fanni.

BUSTO ARSIZIO: Badalamenti 16, Botezat 11, Zanette 22, Arciprete 11, Tonello 11, Balboni 2, Mistretta (L), Fiorio. Non entrate: Morandi (L), Member-meneh, Pandolfi, Milani, Donato Biasi, Venco. All. Amadio.