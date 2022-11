A2: Club Italia sempre più ultimo, a Mondovì la sconfitta matura in poco più di un’ora

La sesta giornata del Girone A del Campionato di A2 si chiude con una sconfitta in trasferta per il Club Italia. Oggi pomeriggio le azzurrine sono state superate 3-0 (25-21, 25-19, 25-17) dalla Lpm Bam Mondovì, che torna così a far punti e a muovere la classifica. Una giornata complicata per le azzurrine che, partite in svantaggio nel primo set, si sono rese protagoniste di una bella rimonta, a metà del parziale, senza però riuscire a capitalizzare l’importante break messo a segno. Nei set successivi Giuliani e compagne hanno faticato a trovare il giusto ritmo per contenere il gioco avversario. Miglior realizzatrice di serata l’azzurrina Virginia Adriano autrice di 13 punti (1 ace, 1 muro, 52% in attacco).

Il Club Italia tornerà in campo mercoledì sera alle 20.30. Nel secondo turno infrasettimanale della stagione le azzurrine saranno impegnate in trasferta contro Tecnoteam Albese Volley Como. In panchina per il Club Italia al posto del tecnico Marco Mencarelli, assente per motivi di salute, coach Michele Fanni che per questo sesto impegno della stagione schiera il sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete, per Mondovì, coach Matteo Solforati risponde con Longobardi, Pizzolato, Takagui, Grigolo, Riparbelli, Decortes e il libero Bisconti. È Mondovì a prendere da subito l’iniziativa e a imporre il proprio gioco (7-3).

Il Club Italia fatica a trovare il giusto assetto e la formazione di casa allunga ulteriormente (10-4). Il time out chiamato dalla panchina del Club Italia, che opta anche per l’ingresso in campo di Esposito al posto di Viscioni, rimette in marcia le azzurrine che, sul 16-8 a favore delle piemontesi, piazzano il break che vale il -1 (16-15). Decisiva però la ripartenza di Riparbelli e compagne che si riportano sul +3 (21-18) e conquistano il primo set (25-21). Decisamente più equilibrato l’avvio della seconda frazione con le due formazioni che procedono punto a punto (6-6). E’ nuovamente la squadra di casa ad aumentare il ritmo e ad allungare il passo (11-7).

Le azzurrine provano ad accorciare (14-12), ma è repentina la ripartenza di Mondovì che si porta sul +6 (19-13), incrementa il vantaggio (23-14) e conquista anche il secondo set (25-19). Al rientro in campo il Club Italia prova a tenere il passo delle piemontesi (5-3, 6-5). E’ Mondovì a cambiare ritmo e a portarsi sul +4 (11-7) e a imporre il proprio gioco (17-10). Le azzurrine faticano a trovare buon ordine e la formazione di casa mantiene il vantaggio (20-13) e conquista set e partita (25-17). Il tabellino del match:

LPM BAM MONDOVÌ – CLUB ITALIA 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

MONDOVÌ: Longobardi 8, Pizzolato 7, Takagui 5, Grigolo 10, Riparbelli 12, Decortes 11; Bisconti (L), Zech 1, Giubilato, Colzi, Giroldi. Ne: Populini. All. Solforati.

CLUB ITALIA: Giuliani 5, Modesti 3, Adriano 13, Viscioni 3, Acciarri 8, Passaro; Ribechi (L), Batte, Gambini, Esposito 3. Ne: Amoruso, Micheletti, Peroni (L), Monaco. All. Fanni.