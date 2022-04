A2: doppio impegno in trasferta per il Club Italia nella Pool Salvezza

Penultima settimana di Pool Salvezza vivo Serie a A2 per il Club Italia CRAI. Nei prossimi giorni le azzurrine affronteranno due impegni in trasferta, mentre il 7 maggio chiuderanno la stagione al Centro Federale Pavesi di Milano. Domani, mercoledì 27 aprile, alle 14.30 Pelloia e compagne scenderanno in campo al Palasport Bellina di Marsala per affrontare le padrone di casa della Sigel nell’anticipo dell’8ª giornata della Pool Salvezza.

Domenica 1° maggio, invece, alle ore 16 il Club Italia CRAI sarà al Palazzetto Dello Sport "Giulio Iaquaniello" di Sant'Elia Fiumerapido (FR) per sfidare l’Assitec nel 7° turno della seconda parte della stagione. Le azzurrine occupano attualmente il secondo posto in classifica con 28 punti. Marsala, che ha già conquistato matematicamente la permanenza i A2, guida la graduatoria della Pool Salvezza con 42 punti. Le azzurrine sono incalzate da Sant’Elia e Aragana, rispettivamente 3ª e 4ª (entrambe con 26 punti), e da Catania e Vicenza (5° e 6° posto entrambe con 24 punti).

Chiudono la classifica Modica (14 pt) e Altino (8 pt). “Sarà una settimana intensa con due partite impegnative – spiega Anna Pelloia, capitano e palleggiatrice del Club Italia CRAI. Marsala è una squadra tosta, molto combattiva e ben organizzata, che abbiamo incontrato nelle passate stagioni. Starà a noi fare il nostro gioco e provare a centrare un buon risultato. Contro Sant’Elia abbiamo disputato una buona gara d’andata, abbiamo vinto 3-1, e questo deve essere il punto di partenza per affrontare al meglio anche il match in trasferta”. Le azzurrine arrivano a questi due appuntamenti rinfrancate dalla vittoria conquistata sabato scorso a Milano contro Altino.

“Siamo cariche, pronte a fare il massimo e a spingere fino alla fine perché vogliamo conquistare la salvezza che ci meritiamo – conclude Pelloia. Per noi è stata una stagione intensa, nel corso della quale siamo riuscite a toglierci delle soddisfazioni, sicuramente questo percorso ci ha fatto crescere molto sia come squadra che a livello individuale. Abbiamo vissuto momenti belli e altri decisamente difficili, ma che sono comunque stati utili nel nostro percorso di formazione”.