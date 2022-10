A2: esordio negativo in campionato per il Club Italia che soccombe in Sardegna

Esordio stagionale avaro per il Club Italia che nella prima giornata del Girone A del Campionato di A2 cede 3-0 (25-16, 25-23, 25-19) nella trasferta contro Volley Hermaea Olbia. Approcciata la gara col piede giusto, le azzurrine hanno poi perso precisione ed efficacia permettendo alla formazione sarda di conquistare agevolmente il primo set. Nella seconda e nella terza frazione non è bastata la grinta espressa in campo da Giuliani e compagne, che per lunghi tratti sono riuscite a tenere testa alle avversarie, per avere la meglio su Olbia. Tre le azzurrine che hanno chiuso il match in doppia cifra: Lisa Esposito (14 punti, 2 ace, 44% in attacco), Nausica Acciarri (11 punti, 2 ace, 1 muro, 57% in attacco) e Dominika Giuliani (10 punti, 26% in attacco). Le azzurrine torneranno in campo sabato 29 ottobre alle 16 al Centro Federale Pavesi di Milano: il Club Italia ospiterà l’Esperia Cremona nella seconda giornata del Girone A del Campionato di A2.

Per questa gara d’esordio del Girone A del Campionato di A2 il tecnico federale Marco Mencarelli sceglie di affidarsi al sestetto con la diagonale Passaro-Esposito, le schiacciatrici Viscioni e Giuliani, le centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi. Dall’altra parte della rete per Olbia, coach Dino Guadalupi fa scendere in campo lo starting six con la diagonale Bridi-Schirò, le schiacciatrici Miilen e Bridi, le centrali Tajè e Gannar e il libero Barbagallo. È il Club Italia a trovare il primo vantaggio del match con Acciarri che firma il +3 (2-5). Olbia trova le giuste contromisure, pareggia i conti (5-5) e spinge sull’acceleratore portandosi in vantaggio (9-6).

Le azzurrine perdono efficacia in attacco e la manovra di Giuliani e compagne si fa meno precisa, le sarde ne approfittano per allungare ancora (14-10). Coach Mencarelli chiama time out e opta per la sostituzione di Esposito con Adriano. Le giovani della formazione federale faticano a ritrovare il giusto assetto, Olbia continua a rimanere in vantaggio (18-12) e chiude a proprio favore il primo set (25-16). È l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del secondo parziale (6-6). E’ Olbia a rompere gli indugi, a portarsi in vantaggio (9-7) e ad allungare (13-10). Le azzurrine provano a mantenere il passo (14-12), ma non riescono a ricucire e la formazione di casa allunga ancora (17-14) spingendosi sul +5 (21-16). Il time out chiamato da coach Mencarelli rimette ordine tra le fila azzurrine: un muro di Acciarri vale il -2 (21-19).

La squadra di casa mette a segno il break che vale il set point (24-20). Il Club Italia non si fa intimorire, accorcia a -1 (24-23) ma la rimonta non si compie e Olbia si porta sul 2-0 (25-23). Le azzurrine rientrano in campo con determinazione (1-4) e, respinto il riaggancio delle avversarie (5-5), si mantengono avanti (6-8, 7-10). Olbia ritrova le giuste contromisure per contrastare le giovani della formazione federale si riporta in parità (10-10). Il match prosegue quindi sostanzialmente in equilibrio con le due squadre rispondono prontamente a ogni tentativo di allungo avversario (15-15). E’ nuovamente Olbia ad aumentare il ritmo e a riportarsi avanti (18-15). Il time out chiamato dalla panchina del Club Italia non ha l’effetto sperato e la formazione sarda allunga (20-16) e chiude agervolmente a proprio favore set e partita (25-19). Il tabellino del match:

HERMAEA OLBIA-CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-16, 25-23, 25-19)

OLBIA: Miilen 10, Tajè 10, Bridi 4, Bulaich 13, Gannar 7, Schirò 13; Brabagallo (L). Ne: Messaggi, Fontemaggi, Diagne, Bresciani. All. Guadalupi.

CLUB ITALIA: Viscioni 5, Modesti 1, Esposito 14, Giuliani 10, Acciarri 11, Passaro 2; Ribechi (L), Adriano 2, Batte, Gambini. Ne: Amoruso, Micheletti, Despaigne, Monaco (L). All. Mencarelli.