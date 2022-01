A2: che impresa per il Club Italia, prima insegue Mondovì e poi lo batte al tie-break

Una vittoria importante e ottenuta con le unghie e con i denti. Il Club Italia non teme nessuno e fa valere la “legge” del proprio campo, il Centro Pavesi che porta decisamente bene nell’esordio odierno contro la LPM BAM Mondovì. Il 3-2 finale contro le piemontesi è stato ottenuto al termine di un match in costante equilibrio in cui ha prevalso la maggiore freschezza delle Azzurrine di coach Mencarelli. Mondovì inizia con il piede giusto la trasferta. Le monregalesi spingono sull’acceleratore fin dalle prime battute (3-7), per portarsi sul 5-14. Arriva poi la reazione del Club Italia (10-15), ma le rossoblu viaggiano decise (15-22).

Le padrone di casa suonano la carica (17-22) e Solforati chiede time-out. Si torna in campo e sono le piemontesi a chiudere a proprio favore la prima frazione (17-25). Più equilibrato il parziale successivo (6-6). Cumino e compagne trovano il break (9-13). Le Azzurrine prendono il volo, pareggiano (14-14), passano in vantaggio e allungano (19-15). Mondovì cerca di accorciare (19-17), ma il Club Italia non molla (23-17). Le monregalesi si ricompattano e si avvicinano (23-20) con la panchina azzurra che ferma il gioco. Nonostante la reazione sul finale di Mondovì, il Club Italia pareggia la conta dei set (25-20).

Le pumine partono meglio (7-10) nella terza frazione di gioco, con le Azzurrine che inseguono, trovando il 10 pari. L’LPM BAM ritrova le sue sicurezze e allunga (13-20), portandosi sul 18-25 e conquistando il set. La quarta frazione di gioco vede le formazioni agguerrite come non mai. Le rossoblu sono concentrate e determinate a conquistare punti preziosi e uscire così dal momento negativo (10-14). Il Club Italia prova ad accorciare (18-20) e coach Solforati chiede time-out. Le Azzurrine non mollano e si portano a -1 (19-20). Il finale di parziale si scalda (20-21), le pumine vanno a +2 (20-22), ma le padrone di casa non ci stanno (21-22). Le squadre si rincorrono e il Club Italia trova la parità (23-23), passando in vantaggio (24-23) e vincendo il set (25-23).

Sono proprio le ragazze di coach Mencarelli a guidare l’avvio del tie-break (7-3) e a mantenere un alto livello di gioco e di concentrazione (10-4). Le pumine sono costrette ad inseguire (12-7). Due muri regalano un po’ di brio all’Lpm Bam Mondovì (12-9). Il Club Italia trova l’allungo (13-10), ma le ospiti affilano gli artigli (13-11). Le padrone di casa si portano sul 14-12, le monregalesi annullano due match point (14-13) e al ritorno in campo dopo un time-out, un errore piemontese regala la vittoria a queste indomite ragazze (15-13). Il tabellino del match:

Club Italia Crai-Lpm Bam Mondovì 3-2 (17-25 25-20 18-25 25-23 15-13)

Club Italia: Giuliani 11, Marconato 10, Ituma 12, Nervini 12, Acciarri 8, Passaro, Ribechi (L), Despaigne 8, Pelloia 3, Barbero (L), Gannar. Non entrate: Esposito, Vighetto, Nwokoye. All. Mencarelli.

Mondovì: Cumino 3, Populini 19, Molinaro 11, Taborelli 17, Hardeman 11, Montani 7, Bisconti (L), Trevisan 4, Bonifacio 1, Pasquino, Giubilato. Non entrate: Ferrarini. All. Solforati.