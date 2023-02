A2: le Azzurrine non bissano il successo dell'andata, Offanengo batte 3-0 il Club Italia

Nella 19ª giornata della regular season del Campionato di A2 il Club Italia non riesce a bissare il successo dell’andata e cede 3-0 (25-22, 25-20, 25-18) nel match con la Chromavis Eco Db Offanengo. Dopo aver ben approcciato la partita, le azzurrine anche nella trasferta di oggi sono state protagoniste di una partita altalenante. Rimontato lo svantaggio subito nel primo set le azzurrine non sono riuscite a sfruttare a pieno l’occasione per conquistare il primo parziale. Nella seconda e nella terza frazione le giovani della formazione federale non sono riuscite invece a rimettere il match sui binari giusti e a trovare la continuità necessaria per provare ad allungare la partita e conquistare punti. Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice di Offanengo Letizia Anello, che ha messo a segno 17 punti e 5 muri. Tra le azzurrine ha chiuso il match in doppia cifra la schiacciatrice Lisa Esposito, autrice di 12 punti e 2 muri. Prima dell’inizio della partita, come avvenuto in tutte le gare in programma in questo weekend, anche al PalaCoim di Offanengo le due formazioni hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le migliaia di vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

Il Club Italia tornerà in campo sabato 18 febbraio alle ore 16 al Centro Federale Pavesi di Milano per affrontare la Bsc Materials Sassuolo nella 20ª giornata del Girone A del Campionato di A2. Per questa 8ª giornata di ritorno il tecnico federale Michele Fanni sceglie di schierare il sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani ed Esposito, le centrali Micheletti e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete, per Offanengo, coach Giorgio Bolzoni si affida allo starting six con Nelson, Pomili, Bartesaghi, Trevisan, Anello, Galletti e il libero Porzio. Buon approccio del match per il Club Italia che si porta in vantaggio (1-4), la reazione di Offanengo non tarda ad arrivare: le padrone di casa ricuciono (5-5) e si spingono sul +4 (10-6).

Il time out chiamato dalla panchina delle azzurrine rimette in corsa Giuliani e compagne che, sfruttando un proficuo turno in battuta di Micheletti (per lei due ace nella serie), piazzano il break che vale parità e sorpasso (13-10, 13-15). E’ ancora il Club Italia a mantenere il vantaggio e a portarsi sul +3 (14-17, 15-18). Offanengo si riorganizza, riporta il set in equilibrio (18-18) e sorpassa (20-18). Nel finale le azzurrine non riescono a ricucire (23-20) e la formazione di casa conquista la prima frazione (25-22). Al rientro in campo è ancora Offanengo a dettare il ritmo (6-2). Il time out chiamato dalla panchina del Club Italia non ha l’effetto sperato e la formazione di coach Bolzoni allunga (8-3) e mantiene le avversarie a distanza (11-5). Le azzurrine faticano a ritrovare il giusto ritmo e Offanengo ne approfitta per spingersi sul +7 (13-6).

Coach Fanni opta per la sostituzione di Adriano con Viscioni. Il Club Italia non riesce ad uscire dal momento di difficoltà e a rimettere in equilibrio il set (17-12). Offanengo non ha cedimenti (21-15) e fa sua anche la seconda frazione (25-20) portandosi sul 2-0. Nel terzo set per il Club Italia resta in campo Viscioni in diagonale con Passaro. Le azzurrine conquistano il primo vantaggio (1-3), ma le padrone di casa ricuciono (3-3) e si portano in vantaggio (7-4). La panchina delle azzurrine decide per una serie di cambi: Monaco prende il posto di Acciarri al centro e Batte sostituisce Passaro in regia. In campo è ancora Offanengo a essere più concreto e ad allungare ulteriormente (11-6). Il nuovo stop al gioco chiamato dalla panchina del Club Italia non riesce a invertire l’inerzia del match: Porzio e compagne rimangono in vantaggio (14-9), allungano (19-12) e conquistano set e partita (25-18).

Così coach Fanni a fine gara: “In questa settimana abbiamo giocato meglio rispetto ad altre gare recenti, ma siamo ancora distanti da quello che è il nostro potenziale. Possiamo e dobbiamo fare meglio in attacco. Bene quello che riguarda il discorso del primo tocco, la ricezione e la difesa, ma sono due fondamentali che ci aiutano fino ad un certo punto a vincere le partite. L’approccio a entrambe le gare di questa settimana non è andato male, ma manca ancora la voglia di far qualcosa di più e di lottare per guadagnare punto a punto i set e le partite. Ci sono spunti importanti per ripartire a lavorare: dal punto di vista tecnico sull’attacco e dal punto di vista dell’atteggiamento servono invece un po’ più di grinta e di convinzione per lottare per guadagnarsi il punto”. Il tabellino del match

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – CLUB ITALIA 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

OFFANENGO: Nelson 9, Pomili 2, Bartesaghi 13, Trevisan 6, Anello 17, Galletti 1; Porzio (L), Cattaneo 3, Casarotti, Marchesi. Ne: Martinelli, Anello, Menegaldo, Tommasini (L). All. Bolzoni.

CLUB ITALIA: Giuliani 5, Micheletti 3, Adriano 5, Esposito 12, Acciarri 7, Passaro 1; Ribechi (L), Viscioni 6, Monaco 2, Batte, Amoruso. Ne: Despaigne (L), Modesti, Gambini. All. Fanni.