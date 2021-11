A2: Pinerolo espugna Milano, per il Club Italia arriva l’ennesima sconfitta

L’porta a casa tre punti dalla trasferta di Milano. Ilsi arrende alle ospiti, lottando in pratica soltanto nel secondo parziale. La classifica è ancora ferma a zero punti. Nelparteforte Pinerolo con Joly in prima linea. Ace di Gray e attacco di Zago per il + 4 (0-4). Le ospiti allungano ancora, Gray mura Ituma poi Carletti sfrutta le mani del muro per siglare il 5-13.ma Ituma, conquistato il cambio palla accorcia dai nove metri. Nervini in prima linea e Marconato al servizio riportano il Club Italia in gioco (13-19).

Marchiaro spezza il gioco e Zago riporta palla nella propria metà campo poi Joly picchia forte dai nove metri e con due errori delle azzurrine si chiude il primo set (15-25). Secondo parziale con avvio equilibrato (3-3). Un buon break porta le padrone di casa avanti di tre lunghezze (6-3). Zamboni a muro riporta le pinerolesi a -1 poi due errori nella metà campo di casa azzerano le distanze (7-7). L’Eurospin mette la testa avanti con Gray in prima linea (10-13).

Il Club Italia rimane in scia, insegue le avversarie brave a mantenere la distanza. Nel finale è Joly a trascinare la squadra (17-22) ma Pelloia e compagne non mollano, si rifanno sotto con l’ace di Esposito e il muro di Acciarri su Carletti (22-23). L’ingresso di Bussoli è decisivo, suo l’attacco vincente che regala il set point. Nervini manda out ed è 22-25. Testa a testa nel terzo parziale (7-7). Pinerolo spezza l’equilibrio a metà set: Gray in attacco per il doppio vantaggio (10-12) e Zago dai nove metri porta a + 4 le pinerolesi.

Nella metà campo di casa si fatica a ritrovare il ritmo mentre le ospiti spingono sull’acceleratore. Joly al servizio picchia forte e Gray piazza il pallone nell’angolino (12-21). L’Eurospin chiude il match 16-21. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA CRAI-EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 0-3 (15-25, 22-25, 16-21)

Club Italia Crai: Adelusi 2, Ituma 3, Acciarri 5, Nervini 12, Marconato 6, Pelloia, Ribechi (L), Giuliani 8, Esposito 2, Passaro, Micheletti, Despaigne, Barbero (L). Non entrate: Gannar. All. Mencarelli.

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Joly 17, Carletti 2, Prandi 3, Zago 15, Zamboni 3, Gray 11, Pericati (L), Bussoli 3, Mifriano 1, Faure Rolland. Non entrate: Pecorari, Tosini. All. Marchiaro.