A2: prosegue il momento negativo del Club Italia che cade anche sul campo dell'Albese

Il secondo turno infrasettimanale della stagione non sorride al Club Italia. Questa sera le azzurrine sono state superate 3-0 (25-22, 25-18, 25-15) dalla Tecnoteam Albese Volley Como. Gara quasi a senso unico quella disputata al Pala Francescucci di Casnate con Bernate dove il Club Italia ha faticato a tenere testa alle determinate avversarie. L’intensa settimana prevista dal calendario del Girone A del Campionato di A2 vedrà le azzurrine scendere nuovamente in campo sabato. Il 26 novembre alle ore 16 (ingresso gratuito) il Club Italia giocherà al centro Pavesi Fipav di Milano con la Chromavis Eco Db Offanengo.

Per questo secondo turno infrasettimanale per il Club Italia scende in campo il consueto sestetto composto dalla diagonale Passaro-Adriano, dalle schiacciatrici Giuliani e Viscioni, dalle centrali Modesti e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete per Albese coach Mauro Chiappafreddo sceglie lo starting six con Veneriano, Conti, Nardo, Gallizioli, Nicolini, Cassemiro e il libero Rolando. È la formazione di casa a prendere l’iniziativa in avvio di partita (5-2) e a dettare il ritmo (10-5). Con pazienza le azzurrine assottigliano lo svantaggio e si portano sul -2 (15-13).

La rimonta non si compie e Veneriano e compagne si riportano sul +5 (18-13), il Club Italia resiste e accorcia (19-17) ma è decisiva la ripartenza di Albese che conquista il primo set (25-22). Al rientro in campo la formazione di casa prova a sorprendere nuovamente il Club Italia (5-3), è pronta però la reazione delle azzurrine che ristabiliscono la parità (5-5) e tengono il passo (7-6, 9-8). Albese aumenta il ritmo (11-8), le azzurrine non riescono a riagganciare le avversarie che sfruttano il momento e accelerano ulteriormente (14-9, 18-12). Nel finale Giuliani e compagne accorciano le distanze (20-17) ma la reazione non è sufficiente per cambiare l’inerzia del set: Albese si porta sul 2-0 (25-18). Al rientro in campo la panchina del Club Italia opta per l’ingresso della centrale Micheletti al posto di Acciarri.

È ancora Albese a prendere l’iniziativa. La formazione di casa si porta in vantaggio (6-3). Il time out chiamato dalla panchina delle azzurrine rimette in marcia il Club Italia che accorcia (8-7) e riagguanta la parità (11-11): Le due squadre procedono quindi punto a punto (13-13). Le azzurrine si disuniscono, Albese ne approfitta per riportarsi avanti (17-13). Il secondo time out chiamato dalla panchina della formazione federale non ha l’effetto sperato: Albese allunga (20-14) e chiude il set (25-15) conquistando la prima vittoria da 3 punti della stagione. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE – CLUB ITALIA 3-0 (25-22, 25-18, 25-15)

ALBESE: Veneriano 7, Conti 15, Nardo 11, Gallizioli 9, Nicolini 4, Cassemiro 11; Rolando (L). Ne: Bernasconi, Nicoli, Cantaluppi, Stroppa, Badini, Pinto, Radice (L). All. Chiappafreddo.

CLUB ITALIA: Giuliani 9, Modesti 9, Adriano 14, Viscioni 6, Acciarri 3, Passaro; Ribechi (L), Gambini, Micheletti 4. Ne: Amoruso, Batte, Esposito, Peroni, Monaco (L). All. Mencarelli.