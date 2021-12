A2: rinviato il Boxing Day del Club Italia contro Albese, la squadra tornerà in campo nel 2022

È stato ufficializzato dalla Lega Volley Femminile lo spostamento a data da destinarsi della partita train programma domenica 26 dicembre al Centro Pavesi Fipav di Milano e valida come 2ª giornata di ritorno del Girone B del Campionato di A2. La decisione è arrivata viste le positività alriscontrate nei giorni scorsi in entrambi i gruppi squadra. Le azzurrine coinvolte, costantemente monitorate e in isolamento, sono in buone condizioni di salute.

La situazione dell’intero gruppo del Club Italia Crai è costantemente monitorata dalla Federazione Italiana Pallavolo che sta attuando tutte le procedure necessarie affinché si possa tornare al più presto al normale svolgimento dell’attività. Il prossimo impegno della squadra è in programma per il prossimo anno: domenica 9 gennaio 2022 il Club Italia sarà infatti impegnato in trasferta contro l’Anthea Vicenza.