A2: slitta la prima gara del 2022 del Club Italia, il covid fa saltare il match con Vicenza

Si allungano i tempi per rivedere ilin campo per il Girone B del Campionato didi volley femminile. La gara in programma domenica alle 17 è stata infatti rinviata a data da destinarsi viste le positività riscontrate nel gruppo squadra dell’. Le azzurrine, quindi, questo weekend non partiranno alla volta della città veneta ma proseguiranno il lavoro con le consuete sessioni di allenamento.

Il Club Italia CRAI tornerà in campo sabato 15 gennaio alle 16 al Centro Federale Pavesi di Milano per la 4ª giornata di ritorno. In quell’occasione le azzurrine ospiteranno l’Itas Ceccarelli Group Martignacco. Il condizionale rimane comunque d’obbligo, vista l’attuale situazione e i cambiamenti continui del calendario, letteralmente stravolto dal covid-19.