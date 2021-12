A2: tamponi negativi per le ragazze del Club Italia, si torna lentamente alla normalità

Gli ultimi tamponi di controllo effettuati hanno evidenziato che tutte le atlete del Club Italia Crai sono negative al covid-19. Come previsto, le azzurrine, che nelle scorse settimane erano risultate positive, hanno seguito il protocollo “Return to play”. Torna quindi alla normalità l’attività della squadra che può riprendere ad allenarsi in vista del primo appuntamento in campo del 2022.

Le giovani della formazione federale, allenate dal tecnico Marco Mencarelli, il 9 gennaio saranno impegnate in trasferta contro l’Anthea Vicenza (fischio di inizio alle ore 17) per la 3ª giornata di ritorno del Girone B del Campionato di A2. È stato invece fissato per mercoledì 9 febbraio alle 20:30 al Centro Federale Pavesi di Milano il recupero della gara tra lo stesso Club Italia e la Tecnoteam Albese. La partita, valida come 2ª giornata di ritorno del Girone B del Campionato di A2, era stata rinviata a causa della positività al covid di diverse atlete in entrambe le squadre.