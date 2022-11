A2: terza sconfitta in quattro gare per il Club Italia, al Centro Pavesi 1-3 per Trento

L’anticipo della quinta giornata del Girone A del Campionato di A2 vede il Club Italia uscire sconfitto 1-3 dal match con l’Itas Trentino. Oggi pomeriggio, al Centro Pavesi Fipav di Milano, le azzurrine sono state protagoniste di un ottimo primo set. Nei parziali successivi, poi, le giovani della formazione federale non sono riuscite a contrastare il gioco avversario e a trovare le giuste contromisure. Miglior realizzatrice di serata l’opposta Carly DeHoog autrice di 27 punti (1 ace, 6 muri, 56% in attacco). Tre le azzurrine che hanno chiuso il match in doppia cifra: la schiacciatrice Giulia Viscioni (11 punti, 2 muri), l’opposto Virginia Adriano (10 punti, 1 muro) e la centrale Nausica Acciarri (11 punti, 3 ace, 2 muri, 60% in attacco). Il Club Italia tornerà in campo domenica 20 novembre quando sfiderà in trasferta la Lpm Bam Mondovì nella sesta giornata del Girone A del Campionato di A2.

Per questo quinto impegno della stagione di A2 il tecnico federale Marco Mencarelli si affida alla diagonale Passaro-Adriano, alle schiacciatrici Giuliani e Viscioni, alle centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi. Dall’altra parte della rete, per l’Itas Tretino, il tecnico Stefano Saja schiera Mason, Moretto, Dehoog, Michieletto, Fondriest, Bonelli e il libero Parlangeli. È il Club Italia a interrompere l’iniziale fase di studio (3-3, 5-3) e a spingere sull’acceleratore arrivando sul +4 (9-5). Il time out chiamato dal tecnico Saja rimette ordine tra le fila di Trento: la formazione ospite piazza il break che vale la nuova parità (10-10). Le azzurrine provano a ripartire (13-11), Trento tiene il passo (15-14, 17-15, 18-16) e riagguanta la parità (18-18).

Decisiva la ripartenza del Club Italia dopo il time out chiamato da coach Mencarelli: nel finale un ottimo turno in battuta di Modesti (per lei 3 ace nella serie) permette alle azzurrine di conquistare agevolmente il set. Il muro firmato da Viscioni vale il 25-19. Al rientro in campo è l’Itas Trentino a dettare il ritmo (0-3) e a imporre il proprio gioco (3-8). Il Club Italia fatica a ritrovare la fluidità di gioco del set precedente e le avversarie allungano ulteriormente (7-13). Il time out chiamato da coach Mencarelli dà nuovo slancio alla manovra delle azzurrine che si riportano a -3 (10-13). Perentoria la ripartenza di Trento che piazza un break che vale il +11 (10-21) e chiude senza patemi il parziale (11-25) portando il conto set sull’1-1. Più equilibrato l’avvio della terza frazione (4-5).

È Trento a imprimere la prima accelerazione al ritmo della gara (5-10) inducendo la panchina del Club Italia al time out. Lo stop al gioco non cambia l’inerzia e la formazione ospite si spinge sul +8 (5-13) e allunga ulteriormente (6-17). Il Club Italia non riesce a uscire dal momento di difficoltà e Trento si porta in vantaggio nel conto set chiudendo il parziale 11-25. Sulla scia della frazione precedente è ancora Trento a portarsi in vantaggio in apertura del 4° set (4-6). Le azzurrine faticano a trovare il giusto ritmo e le avversarie allungano (6-11, 7-14). Viscioni, Passaro e Acciarri a segno e il Club Italia si riporta sul -2 (13-15). Il time out chiamato da coach Saja dà nuovo slancio al gioco di Trento che trova la ripartenza decisiva: Fondriest e compagne si riportano sul +5 (13-18) e conquistano set e partita (16-25). Il tabellino del match:

CLUB ITALIA CRAI-ITAS TRENTINO 1-3 (25-19, 11-25, 11-25, 16-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 7, Modesti 4, Adriano 9, Viscioni 10, Acciarri 11, Passaro, Ribechi (L), Esposito 4, Gambini 2, Amoruso, Micheletti, Batte. N.e. Monaco (L), Peroni. All. Marco Mencarelli

TRENTINO: Mason 13, Moretto 11, Dehoog 25, Michieletto F. 19, Fondriest 5, Bonelli 1, Parlangeli (L). N.e. Bisio, Libardi, Meli, Serafini, Michieletto A. All. Stefano Saja