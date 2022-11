A2: il turno infrasettimanale non sorride al Club Italia, 1-3 contro Montale

Si chiude con una sconfitta il primo turno infrasettimanale del Girone A del Campionato di A2 per il Club Italia. Questa sera le azzurrine sono state superate in trasferta 3-1 (18-25, 26-24, 25-20, 27-25) dall’Emilbronzo 2000 Montale che centra così la prima vittoria della stagione. L’avvio della partita ha visto il Club Italia approcciare il campo con passo deciso: le azzurrine hanno sempre condotto nel primo set. Vinta la prima frazione Giuliani e compagne hanno faticato a riprendere il ritmo iniziale e hanno lasciato maggiore spazio a Montale che si è dimostrato più concreto nei momenti cruciali dei set ed è riuscito a conquistare la vittoria del match.

Il Club Italia tornerà in campo sabato pomeriggio alle ore 16 (ingresso gratuito) al Centro Pavesi Fipav di Milano per la quinta giornata del Campionato di A2. Nel prossimo turno le azzurrine ospiteranno Itas Trentino. Per questo primo turno infrasettimanale della stagione il tecnico federale Marco Mencarelli sceglie di schierare il sestetto con la diagonale Passaro-Esposito, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi. Dall’altra parte della rete coach Andrea Ghibaudi si affida invece allo starting six con Rossi, Lancellotti, Frangipane, Fronza, Visintini, Zojzi e al libero Bici. Parte subito forte il Club Italia (1-4) che continua a dettare il ritmo della gara e si porta sul +5 (3-8).

Le azzurrine, supportate da un buon rendimento al servizio, continuano a macinare buon gioco e punti e allungano il passo (5-12, 6-14) fino a spingersi sul massimo vantaggio di +10 (8-18). Montale prova a scuotersi e piazza il break che vale il -5 (13-18), ma la rimonta si interrompe e sono Giuliani e compagne a riprendere in mano le redini del gioco (14-20). Nel finale tutto facile per le azzurrine che conquistano agevolmente il primo set (18-25). Più equilibrato l’avvio della seconda frazione (3-3). È Montale a rompere gli indugi e a trovare il primo allungo (6-3). Le azzurrine faticano a ritrovare la fluidità di gioco mostrata nel set precedente e le padrone di casa rimangono avanti (8-5, 10-7, 15-10).

La panchina del Club Italia decide che è il momento di chiamare time out e opta anche per il cambio della diagonale: fuori Passaro ed Esposito, dentro Batte e Adriano. Con pazienza le azzurrine limano il distacco e (18-11, 19-15), Montale trova un’accelerazione che sembra decisiva (23-17), ma la reazione di orgoglio di Giuliani e compagne non tarda ad arrivare. L’ace messo a segno da Modesti vale il -2 (23-21) e un errore in attacco della formazione di casa vale la parità (24-24) e il set va ai vantaggi. Nel batti e ribatti finale è Montale a spuntarla (26-24) e a portarsi sull’1-1. È l’equilibrio a caratterizzare il terzo set (6-6). Le azzurrine provano a rompere l’inerzia (6-8), ma è pronta la formazione di casa che ricuce (9-9) e si torna a viaggiare punto a punto (16-16). Montale prova ad allungare il passo (19-16), il Club Italia prova a tenere il ritmo (20-19), ma è repentina la ripartenza delle ragazze di coach Ghibaudi che sul 22-20 piazzano il break che vale la vittoria del terzo set (25-20). Al rientro in campo il match imbocca nuovamente i binari dell’equilibrio (9-9).

Il Club Italia trova lo spunto per centrare la prima accelerazione del quarto set (11-15), Montale prova ad adeguarsi al ritmo (14-15), ma sono ancora le azzurrine a spingere sull’acceleratore: Adriano firma il +4 (17-21). Con pazienza la formazione di casa si rimette in marcia, piazza il break che vale la nuova parità (21-21) e sorpassa (21-23) conquistando il primo match point di serata (24-22). Le azzurrine riagganciano (24-24) e si va ai vantaggi. Come nel 2° set è Montale a trovare il guizzo giusto e a chiudere set e partita (27-25).

Coach Mencarelli ha così commentato il ko: “Sicuramente questa sera ci è mancata un po’ di continuità. In tutte le partite abbiamo sempre avuto dei picchi di rendimento e la discontinuità è proprio l’aspetto che ci ha penalizzato in queste prime quattro gare. Non abbiamo mai vinto una partita con zero errori o con pochi errori, soprattutto in battuta. Però la battuta è uno dei fondamentali con cui attacchiamo il campo avversario prendendoci anche grandi rischi: a grandi rischi corrisponde però un margine di errore un po’ più consistente. Di sicuro nell’economia della singola gara aver sbagliato le battute nel finale di set ci ha penalizzati, ma può succedere. Sabato contro Trentino mi aspetto una gara nel corso della quale con i nostri picchi potremo mettere in difficoltà anche loro. Dall’altra parte però penso ci sia anche la possibilità che con la nostra discontinuità apriremo loro delle strade, starà a loro sfruttarle per provare a mettere in difficoltà noi”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-CLUB ITALIA CRAI 3-1 (18-25, 26-24, 25-20, 27-25)

MONTALE: Rossi 6, Lancellotti 1, Frangipane 14, Fronza 9, Visintini 16, Zojzi 7; Bici (L), Bozzoli, Mescoli 6, Aguero. Ne: Mammini, Bonato, Angelini, Montagnani (L). All. Ghibaudi.

CLUB ITALIA: Giuliani 13, Modesti 8, Esposito 11, Viscioni 15, Acciarri 11, Passaro 3; Ribechi (L), Adriano 10, Batte, Gambini. Ne: Amoruso, Micheletti, Peroni (L), Monaco. All. Mencarelli.