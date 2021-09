Allianz Milano, Piazza è il miglior tecnico della passata stagione

IRiceverà il suo trofeo “Costa-Anderlini” alla prima partita fra le mura di casa. Festa in casa Allianz Milano: Roberto Piazza è il miglior allenatore di SuperLega stagione 2020/2021. “Siamo veramente orgogliosi di avere con noi Roberto Piazza. E ancora di più, siamo molto felici ed entusiasti di averlo con noi per altri due anni, lo abbiamo fortemente voluto perché, tra le tante capacità, sa valorizzare al meglio i nostri atleti, soprattutto i più giovani”ha commentato il presidente Lucio Fusaro.

Fra i premiati anche il giovane Fabrizio Gironi, in prestito a Prisma Taranto: a lui il titolo di miglior giocatore italiano Under 23 per la serie A2.