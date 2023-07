Vero Volley Milano, asta maglie CEV Champions League 2023: parte del ricavato devoluto all’Associazione Piesse

Un’iniziativa che ha coinvolto i tifosi Vero Volley di tutto il mondo: l’asta delle maglie della CEV Champions League 2022-2023, occasione imperdibile per acquistare dei pezzi unici utilizzati quest’anno dalle campionesse della Vero Volley Milano, è stata davvero un grande successo.



Le maglie autentiche, utilizzate dalle atlete della prima squadra femminile del Consorzio nella loro seconda stagione consecutiva nella massima competizione continentale per club – autografate e originali, rilasciate insieme ad un Certificato di Autenticità del prodotto – sono andate a ruba in pochissimi giorni.

L’asta, organizzata dal Consorzio Vero Volley, ha avuto un fine benefico: parte del ricavato, circa 3000 euro, è stato infatti donato all’Associazione Piesse, organizzazione che propone una attività volta a migliorare la qualità della diagnosi e della cura presso il Pronto Soccorso e la divisione di Medicina d’Urgenza e Trauma Team dell’Ospedale Niguarda di Milano, da anni oggetto di sostegno e supporto da parte del Consorzio Vero Volley.

Tra le curiosità legate all'asta, le maglie che hanno ricevuto più offerte sono state quella celeste da trasferta di Jordan Thompson, aggiudicata a 300 euro, seguita dalle casacche Home e Away della palleggiatrice e capitana di Milano, Alessia Orro.