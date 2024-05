"Attenti a quei 2": il 20 maggio un aperitivo di solidarietà con Alessandra Marzari e Adriano Galliani

Un tuffo nel presente e nel passato, con uno sguardo al futuro tra aneddoti e ricordi, sarà quello che vivranno gli ospiti all'aperitivo di solidarietà intitolato "Attenti a quei due" che si svolgerà lunedì 20 maggio dalle ore 19:00, presso l'esclusiva Rinascente Lounge dell'U-Power Stadium di Monza.

L'evento, moderato dal giornalista e scrittore Leo Turrini, vedrà la presenza del Presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, e dell'Amministratore Delegato di AC Monza, Adriano Galliani, in una serata all'insegna dei racconti e delle storie di una vita nello sport di due suoi grandissimi protagonisti, che ripercorreranno le emozioni vissute in tutti questi anni al vertice tra pallavolo e calcio.

Dalle origini del Consorzio Vero Volley fino alle recenti Super Finals di CEV Champions League ad Antalya, passando per l'ultima Finale Scudetto maschile e le vittorie europee per Marzari, mentre l'Amministratore Delegato del club biancorosso ripercorrerà più di quarant'anni di carriera ai vertici del calcio italiano e internazionale e l'epica cavalcata dalla serie C che ha portato il Monza, per la prima volta nella sua ultracentenaria storia, in Serie A.

L'evento sarà all'insegna della beneficienza e della solidarietà: il ricavato verrà devoluto al "Centro Mamma Rita", storico e amato Centro di Accoglienza di Monza per giovani con gravi difficoltà socio-familiari, che ha iniziato nel lontano 1964 la propria attività. Il Centro coordina quindici comunità e dispone di appartamenti indipendenti, che ospitano gruppi-famiglia, con il supporto di un attivo gruppo di educatori ed educatrici, ausiliari e volontari.

Per confermare la propria partecipazione all'appuntamento con "Attenti a quei 2" è sufficiente scrivere una mail a: rsvp.attentiaqueidue@gmail.com.

L'offerta minima per la partecipazione è di €50 da versare all'IBAN: IT57H0503420408000000061532, con la causale Contributo a Mamma Rita.

L'intestatario del conto è: Vero Volley per Mamma Rita.