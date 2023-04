B1. Un ko che non fa male: il 2-3 contro Palau permette alla Pro Patria di conquistare i play-off

Ogni volta che in una partita di pallavolo si conquista un solo punto si rimane puntualmente delusi. La sconfitta al tie-break non è mai semplice da digerire, ma quella subita ieri dalla Bracco Pro Patria in Sardegna ha un sapore agrodolce. Proprio grazie al punticino garantito dal 2-3 contro la Capo d’Orso Palau, le ragazze di coach Brugnone hanno la certezza matematica di partecipare ai prossimi play-off promozione della Serie B1 di volley femminile. È un traguardo a dir poco sensazionale per una neopromossa come la Pro Patria, ma più che meritato dopo una stagione in continua crescita.

L’unico dubbio riguarda il piazzamento finale della Bracco: attualmente è seconda in classifica nel girone B, con un solo punto di vantaggio su un’altra squadra milanese, la Focol Legnano. Sabato 6 maggio si deciderà tutto, con le biancoblu di scena al PalaNatta contro la già retrocessa VAP Piacenza in quello che sarà l’ultimo incontro casalingo della regular season, e Legnano che ospiterà proprio Palau. Tornando alla partita di ieri sera, i primi due parziali sono stati l’uno la fotocopia dell’altro ma con un protagonista differente. Il primo set se lo è aggiudicato infatti la squadra di casa con un perentorio 25-18, lo stesso punteggio con cui la Bracco Pro Patria ha pareggiato immediatamente i conti.

Nella terza frazione di gioco, il team sardo ha messo il turbo, intenzionato a ben figurare nell’ultimo incontro stagionale tra le mura amiche, come ben testimoniato dal 25-15 che ha permesso a Palau di tornare di nuovo in vantaggio. Il botta e risposta è proseguito nel quarto set, con la Pro Patria più concentrata e in grado di riequilibrare le sorti del match per la seconda volta. Il tie-break ha visto invece prevalere la Capo d’Orso per il 3-2 definitivo che comunque non rappresenta affatto una macchia in questa splendida stagione. Il tabellino del match:

CAPO D’ORSO PALAU-BRACCO PRO PATRIA 3-2 (25-18, 18-25, 25-15, 20-25, 15-9)

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini

PRO PATRIA: Villa, Merati, Giacomini, De Ambrogi, Badaracco, Brunelli (L), Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini, Sollazzo (L), Visconti, Bilamour, Poser. All. Brugnone