Serie B1: al PalaVolley va in scena l'atteso big match tra Focol Legnano e CBL Costa Volpino

Quella del 7 gennaio è una data da segnare in rosso sul calendario, il giorno che tutti aspettavano da quando sono state diramate le giornate del Girone B di Serie B1 di volley femminile: il giorno del primo scontro diretto fra la Fo.Co.L Volley Legnano e le bergamasche della CBL di Costa Volpino, capoliste e imbattute, seguite a -6 dalle Coccinelle che però ha una partita in meno ancora da giocare. Il ruolino di marcia delle ospiti di sabato, guidate in panchina da coach Cominetti, vede undici successi in altrettante gare disputate, con due vittorie al tie-break, cinque 3-0 e quattro 3-1, contro le dieci big win legnanesi (due al quinto), con ben sette 3-0.

Costa Volpino ha una rosa competitiva composta da giocatrici di esperienza per la categoria, con le confermate Dell'Orto in regia, Seghezzi e Pozzoni in banda, Tangini al centro e Pacchiotti in seconda linea, cui si sono aggiunti nomi del calibro di Bordignon e Imperiali, con esperienze in A, accompagnate da elementi importanti quali Crespi, Tosi e Coulibaly, oltre a diverse giovani promesse.

Lo spettacolo? È più che assicurato, data la grande voglia legnanese di prolungare la striscia di successi casalinghi consecutivi (tutti 3-0) e accorciare in classifica: in palio, oltre al primato, anche l'accesso alle Final Four di Coppa Italia, un risultato prestigioso che la compagine allenata da coach Uma ha nel mirino. Al PalaVolley lo start è programmato per le 20:30 di sabato 7 gennaio 2023.