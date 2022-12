B1: battuta d’arresto in terra sarda per la Focol Legnano, San Paolo vince in rimonta

Si ferma in Sardegna la striscia di nove vittorie consecutive di una Fo.Co.L Legnano che torna a casa da Cagliari con 0 punti, in virtù della sconfitta per 3-1 maturata sul campo della San Paolo Volley. La trasferta natalizia non ha permesso di muovere la classifica alle legnanesi che però occupano stabilmente la seconda piazza il graduatoria a +5 sulla terza Pro Patria Milano e con ben visibili gli scarichi della capolista Costa Volpino, che ha una partita in più e con ancora lo scontro diretto da giocare (al PalaVolley il 7 gennaio). Legnano scende in campo priva dell’indisponibile Simonetta e schiera Roncato in regia con Broggio opposto, Valli e Mazzaro in banda, Aliberti e Carcano al centro, con Brogliato libero.

L’avvio nel primo set è positivo, nonostante un’iniziale scorribanda offensiva di Cagliari (10-7, 14-12), poi la Fo.Co.L torna sui binari e allunga grazie a due ace di Carcano e a Broggio (16-20). Cagliari non riesce a rispondere a tono, così noi spingiamo con Aliberti e Valli, fino alla definitiva chiusura di Mazzaro (21-25). Nel secondo set parte bene Cagliari (3-1) che sembra aver trovato la quadratura del cerchio e, con la marcia giusta, allunga (8-3). Coach Uma cambia sulla diagonale con Banfi-Monni per Roncato-Broggio ma le padrone di casa vivono un ottimo momento e incrementano il vantaggio (12-4).

Legnano risponde con Aliberti e Mazzaro, poi Banfi per il 12-9, i giochi sembrano riaprirsi ma di nuovo Cagliari allunga (17-10). Lo svantaggio è ampio e il tempo a disposizione non permette un pronto recupero, così le sarde trovano l’1-1. Terza frazione con la San Paolo nuovamente aggressiva fin dai primi scambi (6-2, 8-3), poi con Valli Legnano accorcia (8-6) e in una buona fase per le biancorosse ritrova anche la parità (11-11), ancora con Valli e punto di seconda di Roncato. Ora è Mazzaro a pungere e graffiare, sono suoi i tre punti consecutivi che valgono il sorpasso (13-14), cementato poco dopo con Carcano (15-16). Cagliari si riorganizza subito e trova un break importante (20-16) che risulterà poi fondamentale per il 2-1 (25-20).

Buono spunto legnanese nel quarto set con Aliberti e Mazzaro, seguite da Roncato (2-4), Cagliari non risponde subito e grazie ai due muri di Carcano e Mazzaro restiamo a condurre, trovando poi il +3 (5-8). Le padrone di casa non mollano, sebbene inseguano per tutta la prima fase del set, fino al sorpasso sul 18-19: piccolo vantaggio che non si riesce ad intaccare, nonostante un match point annullato, e alla fine è la San Paolo Volley a prendersi l’intera posta in gioco. Il tabellino del match:

PGS SAN PAOLO-FOCOL LEGNANO 3-1 (21-25, 25-15, 25-20, 26-24)

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci (L), Ciurli 20, Silvestre, Ciani 2, Ragone (C) 11, Dimitrova 11, Marongiu, Barbolini 19, Valente, Farris, Masala, Chiesa 10. All. Gramignano

LEGNANO: Lenna (L), Valli 12, Carcano 10, Monni, Aliberti 10, Brogliato (L), Banfi 2, Cavaleri (C), Fantin, Mazzaro 19, Roncato 4, Broggio 3. All. Uma.