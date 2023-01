B1: bentornata Pro Patria! Il 3-1 contro Palau vale il terzo posto provvisorio

Il 2022 della Bracco Pro Patria non era finito nel migliore dei modi. Le tre sconfitte consecutive hanno fatto salutare l’anno alle ragazze di coach Brugnone con l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di un buon quarto posto messo in cassaforte. Oggi pomeriggio è andata in scena la prima gara del 2023 e il nuovo anno ha sorriso subito alle biancoblu. Al PalaNatta le lombarde si sono sbarazzate in quattro set della Capo d’Orso Palau, tornando al successo dopo tre gare e inaugurando come meglio non ci si sarebbe potuti aspettare le sfide del girone B della Serie B1 di volley femminile.

La Pro Patria ha sfoderato la grinta che le ha permesso nei mesi scorsi di lottare per le posizioni più nobili della classifica, senza demoralizzarsi dopo il momentaneo pareggio delle ospiti. I primi due set sono stati equilibrati e incerti come non mai. Nel primo ha prevalso la squadra di casa con un 25-22 non adatto ai cuori deboli, come anche il secondo parziale che ha visto le sarde vincere di misura. A quel punto la Bracco ha messo a segno la frazione di gioco perfetta. Nel terzo set un eloquente 25-9 ha consentito alle biancoblu di riportarsi avanti e soprattutto in una maniera “prepotente”.

Nel quarto parziale, poi, la Pro Patria ha avuto il merito di rintuzzare gli attacchi ospiti, evitando il tie-break e godendosi una vittoria piena che fa salire momentaneamente la squadra al terzo posto (in attesa del match che vedrà come protagonista Crema). Il girone d’andata si chiuderà tra una settimana con una insidiosa trasferta in Emilia-Romagna, per la precisione sul campo della VAP Piacenza. I 21 punti attuali della Pro Patria sono già un buon bottino, ma a questi livelli non ci si deve accontentare mai. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-CAPO D’ORSO PALAU 3-1 (25-22; 23-25; 25-9; 25-21)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini