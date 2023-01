B1: big match per palati fini al PalaVolley, la Focol Legnano cede a Costa Volpino soltanto al tie-break

Focol Legnano e Cbl Costa Volpino, le prime due della classe nel Girone B della B1 di volley femminile, hanno dato spettacolo in un PalaVolley gremito in ogni ordine di posto, ribollente di caldissimo tifo biancorosso, duellando dal primo all’ultimo scambio, dando vita ad un incontro teso e giocato punto a punto, fino al quinto set. A spuntarla le bergamasche di Costa Volpino che tornano da Legnano con due punti nel borsone ma consapevoli che la Focol sarà, da qui alla fine del campionato, un’avversaria temibile, mai doma, caparbia e testarda. Una Legnano che, archiviato il primo set, andato in mano ospite, ha estratto dal campionario tutte le armi in proprio possesso, giocando coesa, unita, come un organismo unicellulare ha lavorato con grinta, recuperando svantaggi, graffiando al momento giusto, mettendo all’angolo la preda quando già sembrava in fuga. Da segnalare l’uscita di Greta Valli nelle fasi centrali del tie-break per infortunio, la cui entità verrà stabilita in base agli accertamenti cui sarà sottoposta in settimana. La prossima giornata vedrà la conclusione del girone di andata, con le Coccinelle protagoniste in Sardegna, questa volta a Palau, alle 16 di sabato 14 gennaio.

La CBL prova a mettere subito nel primo set le ali con gli attacchi di Tosi, Pozzoni e Tangini (1-7) ma Legnano replica subito dopo il time-out: la risposta è implacabile con Fantin e Valli, a seguire il muro di Mazzaro e un errore in attacco bergamasco (7-10). Biancorosse con grinta alle calcagna dell’avversario (12-14), poi il time-out di coach Cominetti cambia l’inerzia del set e con tre diversi break Costa Volpino allunga per poi andare al cambio campo sul +10. Nella seconda frazione la squadra di coach Uma parte forte con fast e muro di Fantin (2-1) poi la CBL recupera e ingrana, pur subendo Simonetta e Mazzaro riesce ad allungare (4-7, 5-8). Aliberti interrompe l’irruenza ospite e si apre un parziale biancorosso cementato da Valli e Mazzaro (9-8), la panchina ospite chiama tempo ma non cambiano le sorti del set perché la Fo.Co.L spinge ancora e con doppia Roncato va sul 12-8. Costa Volpino non sta a guardare e riesce prima a recuperare, per poi trovare anche il sorpasso (12-13).

Qui parte la battaglia con Valli sugli scudi in fase offensiva, abile nel trasformare le perfette palle di Roncato, poi firmano punti fondamentali Simonetta, altro alfiere decisivo in attacco, Cavaleri, entrata con verve e decisione, e Aliberti: controsorpasso e fuga, con 1-1 impacchettato da un bel fiocco biancorosso. Il terzo set ha la CBL subito in fuga (1-6), ma Cavaleri, Aliberti e Valli guidano la rimonta (4-8). Ospiti ancora brave nel capitalizzare (4-11) ma non è finita, la Fo.Co.L si ricompatta e comincia a martellare: Simonetta, Valli, ace di Aliberti ed è -2, con Costa Volpino che inizia a sbandare, salvo poi nuovamente premere sull’acceleratore (11-18). Sulle barricate sale Simonetta, è lei in questa fase ad attaccare con foga e ardore, stampando cinque punti in rapida successione (17-20), ora la CBL sa di non poter sbagliare nulla ma Legnano prende ancora più coraggio e trasforma con Valli e Fantin, trovando la parità (22-22), con forza e determinazione, prima del 25-23 che vale il 2-1. Il quarto set significa tutto per entrambi i team: Simonetta ci mette la firma all’inizio, Aliberti si erge a muro e concretizza in fast, Roncato inventa, Brogliato difende ordinata, ma si resta punto a punto, sempre in equilibrio.

Ancora attacchiamo forte grazie a Valli, che con tre punti ci riporta avanti (14-13) dopo un minibreak ospite. Sul 17 pari però la squadra di coach Cominetti trova un parziale favorevole con due ace di Tangini (17-20), vantaggio che basta per trovare il 2-2 che prolunga le sorti del match. Il tie-break inizialmente sembra sorridere alla Fo.Co.L che capitalizza meglio le occasioni e va al cambio campo avanti di 3 lunghezze. Sull’8-6 Valli esce per infortunio, la CBL accelera e sorpassa (9-10), poi fa suo un altro parziale e riesce a conquistare i 2 punti in palio. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-CBL COSTA VOLPINO 2-3 (15-25, 25-22, 25-23, 20-25, 11-15)

LEGNANO: Lenna (L), Valli 19, Carcano, Monni, Simonetta 17, Aliberti 10, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 4, Fantin 12, Mazzaro 4, Roncato 3, Broggio. Allenatore: Uma.

COSTA VOLPINO: Pozzoni 15, Bordignon 6, Imperiali (L), Dell’Orto 2, Agazzi 6, Coulibaly, Seghezzi, Crespi 7, Tosi 18, Pacchiotti (L), Rosso, Tomasi 2, Tangini 15. Allenatore: Cominetti.