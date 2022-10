B1: blitz della Pro Patria a Delebio, lo 0-3 vale il primato solitario in classifica

Inarrestabile, implacabile e soprattutto spettacolare. Si sprecano ormai gli aggettivi per descrivere lo splendido inizio di campionato della Bracco Pro Patria. La formazione lombarda è in cima alla classifica del girone B della Serie B1 di volley femminile, un primato solitario dopo che la Focol Legnano è riuscita a imporsi ieri a Cabiate soltanto al tie-break. Il sogno sembra essere appena cominciato e le ragazze di coach Brugnone non vogliono di certo svegliarsi.

Anche a Delebio è arrivata una vittoria convincente, un 3-0 che sancisce una volta di più quanto sia tranquilla e concentrata sul campo questa squadra. Fra una settimana il primato potrà essere difeso tra le mura amiche, con la Warmor Gorle che arriverà a Milano per vendere cara la propria pelle. Il match si è messo subito in salita per le delebiesi che hanno comunque fatto di tutto per rendere la vita difficile alla Pro Patria. Ne è venuto fuori un bel set in cui le ospiti hanno dimostrato maggiore malizia e capacità di sfruttare i momenti positivi. Il 25-20 ha spianato la strada alla Bracco che è stata ancora più implacabile nel secondo parziale.

Il 25-17 ha raddoppiato il punteggio, facendo immaginare ai tifosi di casa come ormai i giochi fossero fatti. Uno 0-2 così rapido avrebbe messo in ginocchio qualsiasi avversario e in effetti nella terza frazione di gioco il Progetto Valtellina ha lottato maggiormente, ma non a sufficienza per cercare di frenare la corsa della capolista. Il tabellino del match:

PROGETTO VALTELLINA-BRACCO PRO PATRIA 0-3 (20-25, 17-25, 20-25)

VALTELLINA: Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Muscetti, Bini, Bianchini, Pizzocaro, Gerosa. All. Colombo

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone