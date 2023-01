B1: lezione di sardo per la Bracco Pro Patria, il 2023 comincia con la sfida alla Capo d'Orso Palau

Il 2023 è appena cominciato e le squadre che partecipano al campionato di B1 di volley femminile sono pronte a pensare di nuovo agli avversari da affrontare nel corso della settimana. La pausa natalizia sta per terminare e il prossimo weekend sarà quello dell’atteso ritorno in campo. Anche la Bracco Pro Patria non vede l’ora di giocare a distanza di diverse settimane, ma non sarà un inizio d’anno semplice. Per la formazione di coach Brugnone, ci sarà subito la sfida impegnativa contro la Capo d’Orso Palau.

È un avversario scomodo, nonostante in questa prima parte di stagione non abbia brillato come avvenuto un anno fa. Le sarde hanno infatti letteralmente dominato il girone B nella stagione 2021-2022. I 61 punti ottenuti da Palau sui 66 disponibili hanno messo in mostra una squadra coriacea e implacabile, ma non sono stati sufficienti per la promozione in A2. I play-off, infatti, hanno sancito l’eliminazione della Capo d’Orso che anche quest’anno milita in B1.

Come già anticipato, le sconfitte delle prime dieci gare di campionato sono state già cinque (lo scorso anno ci fu appena un ko nella regular season), per un totale di 14 punti complessivi in classifica. La Pro Patria ne ha 4 in più e deve proteggere il proprio quarto posto, un risultato di tutto rispetto per una neopromossa. Tra l’altro, le biancoblu possono sperare di insidiare la terza piazza del girone B, distante appena due lunghezze.

L’Enercom Crema giocherà in casa contro la VAP Piacenza e il sorpasso non è da escludere (la pallavolo, come è noto, è sempre imprevedibile). La Bracco scenderà in campo sabato 7 gennaio 2023 al PalaNatta: il fischio d’inizio è in programma per le 15:30, con la speranza che le giocatrici biancoblu facciano proprio il celebre detto “chi ben comincia è a metà dell’opera”.