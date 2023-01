B1: la Bracco Pro Patria espugna Piacenza e chiude il girone d’andata al terzo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Vap Piacenza

Un girone d’andata da incorniciare e ricordare a lungo. Al giro di boa, la Bracco Pro Patria si riprende il terzo posto nella classifica del girone B della B1 di volley femminile e può affrontare la pausa di tre settimane in vista del ritorno con grande euforia. Ieri è arrivata la seconda vittoria di fila, un inizio di 2023 a dir poco spettacolare. Le biancoblu di coach Brugnone hanno espugnato il campo della VAP Piacenza, avversaria giovane e imprevedibile che infatti ha dato filo da torcere alle lombarde nei primi tre set.

La Pro Patria ha avuto il merito di resistere alle fiammate emiliane, chiudendo di misura il primo e il secondo parziale. Conquistare un 2-0 con questa grinta non è da tutti, ma la squadra milanese ha dimostrato nel campionato in corso di poter fronteggiare i momenti più ostici con grande serenità. La terza frazione di gioco ha fatto tribolare più del previsto la Bracco che ha visto dimezzarsi il vantaggio, senza però temere per il risultato finale.

Ne è una chiara dimostrazione il quarto set: alla parola “perfezione” nel vocabolario dovrebbero corrispondere le immagini di questo parziale, in cui le biancoblu hanno lasciato letteralmente le briciole alle padrone di casa. I 12 punti della VAP sono la testimonianza di un dominio assoluto. Il 3-1 proietta, come già anticipato, la compagine verso il gradino più basso del podio anche grazie alla contemporanea sconfitta dell’Enercom Crema (un ko imprevisto sul campo di Concorezzo).

Il girone di ritorno partirà il prossimo 4 febbraio, con la Pro Patria impegnata sul taraflex del fanalino di coda Busnago, una sfida da non sottovalutare per alcun motivo al mondo. Il tabellino del match:

VAP PIACENZA-BRACCO PRO PATRIA 1-3 (22-25, 23-25, 25-23, 12-25)

PIACENZA: Petroli, Muller (L), Pierdonati, Fabbri, Piomboni , Iacona, Gazzola (L), Ruggeri, Del Core, Borri, Magnabosco, Dodi, Viganò, Trevisan. All. Mineo

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone