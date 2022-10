B1: la Bracco Pro Patria non ha pietà di Concorezzo e lo annienta in 3 set

Un primo posto, anche se in coabitazione, e una pallavolo spumeggiante. La Bracco Pro Patria continua a incantare nel campionato di B1 di volley femminile (girone B) e può godersi la vetta in compagnia di Legnano dopo la terza vittoria consecutiva. La missione di ieri poteva sembrare semplice in apparenza, ma sono state le ragazze di coach Brugnone hanno avuto il merito di farla sembrare ancora più agevole contro la Pallavolo Concorezzo.

Il dominio è stato incontrastato fin dal primo set. Il 25-12 con cui la Pro Patria ha sancito l’1-0 ha messo le cose in chiaro, una vera e propria lezione nei confronti delle brianzole che sono attualmente ultime in classifica. Neanche il secondo parziale ha riservato grandi difficoltà. Le padrone di casa hanno concesso qualche punto in più alle avversarie (16 per la precisione), ma l’impressione è che la Bracco fosse sempre in pieno controllo del match.

Con il 2-0 in tasca, poi, non è stato complicato conquistare la posta piena e il 3-0 è arrivato al termine di un’altra frazione di gioco filata via liscia come l’olio. I sogni di gloria possono continuare, la Pro Patria dovrà dimostrare di non soffrire di vertigini già fra una settimana, quando bisognerà affrontare la non facile trasferta sul campo del Progetto Valtellina. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-PALLAVOLO CONCOREZZO 3-0 (25-12, 25-16, 25-19)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo