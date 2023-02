B1: Bracco Pro Patria nel segno del 3, terza vittoria di fila e terzo posto sempre più solido

Brianza fa rima con sostanza e costanza. Sono proprio queste le qualità emerse maggiormente ieri sul campo del Busnago Visette, un taraflex in cui la Bracco Pro Patria ha conquistato l’intera posta in palio con una prestazione concreta e che dimostra come anche nel girone di ritorno questa squadra potrà dire la sua. Non era scontato andare a vincere contro il fanalino di coda del girone B della Serie B1 di volley femminile, ma fortunatamente ne è venuto fuori un bel 3-0 con dei set molto equilibrati.

Il terzo posto delle ragazze di coach Brugnone è sempre più una realtà, anche grazie alla contemporanea sconfitta di Crema, scavalcata da Cabiate per quel che riguarda la quarta piazza. I punteggi, tutti piuttosto identici nelle dimensioni, potrebbero far pensare a un grande rimpianto da parte delle padrone di casa. In realtà la Pro Patria è riuscita a gestire senza grossi affanni i propri vantaggi, lasciando tra sé e le brianzole una manciata di punti, il quantitativo giusto per chiudere i parziali in tutta tranquillità.

Il 25-21 della prima frazione di gioco è stato “bissato” anche nella terza, mentre il set di mezzo è terminato 25-22. Busnago può forse mangiarsi le mani per essere arrivata a poca distanza dalla Bracco in ogni parziale, ma il risultato non è sembrato mai in discussione. Fra una settimana le lombarde affronteranno la prima gara casalinga del girone di ritorno: al PalaNatta arriverà la pericolante (e per questo fortemente bisognosa di punti) San Paolo Cagliari. Il tabellino del match:

BUSNAGO VISETTE-BRACCO PRO PATRIA 0-3 (21-25, 22-25, 21-25)

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati.

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone