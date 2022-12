B1: Bracco Pro Patria a testa altissima a Costa Volpino, la capolista la spunta dopo 4 set

Il 2022 della Bracco Pro Patria termina con una sconfitta che poteva essere messa in preventivo, ma che di sicuro non ha ridimensionato la formazione di coach Brugnone, autentica rivelazione dell’inizio di campionato nel girone B della Serie B1 di volley femminile. Ieri sera a Costa Volpino il ko è maturato in quattro set, segno che le biancoblu hanno lottato alla pari contro la prima della classe. La CBL non è una semplice capolista, è l’unica prima imbattuta di tutti i gironi nazionali, di conseguenza per vincere su questo campo serviva un’impresa. La Pro Patria ne è uscita a testa altissima, come testimoniato già dal primo set.

Le padrone di casa hanno faticato a spezzare l’equilibrio (12-11), poi sono emersi i maggiori valori tecnici e la CBL ha preso il largo fino a conquistare sei palle set, una dote fin troppo invitante per essere dilapidata. Nel secondo parziale la Bracco se l’è giocata ancor più alla pari. Le ragazze di coach Brugnone hanno comandato per una buona parte della frazione di gioco, prima di subire il ritorno di Costa Volpino. Il set si è presto equilibrato (15-15), mentre il successivo 20-17 per la CBL non ha spaventato le ospiti che hanno anzi riportato in parità il parziale (21-21 e 22-22). Il 2-0 per la capolista è maturato di misura, lasciando alla Pro Patria l’impressione di aver sprecato un’ottima occasione.

La stessa sensazione è emersa nel terzo set. Dopo il consueto equilibrio (7-7, 13-13), le biancoblu l’hanno spuntata ai vantaggi con grande determinazione, ma purtroppo l’1-2 è stata l’unica gioia della serata. Nel quarto parziale Costa Volpino ha concesso ben poco e il 25-18 ha chiuso l’incontro. La Bracco ha mantenuto comunque il quarto posto in classifica, un piazzamento di tutto rispetto: dopo la sosta natalizia, la squadra tornerà in campo il prossimo 7 gennaio per affrontare in casa l’insidiosa Capo d’Orso Palau. Il tabellino del match:

CBL COSTA VOLPINO-BRACCO PRO PATRIA 3-1 (25-18, 25-23, 24-26, 25-18)

COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Distaso, Tosi, Pozzoni, Bordignon, Seghezzi, Crespi, Agazzi, Tomasi, Tangini, Imperiali, Pacchiotti. All. Cominetti

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone