B1. Bracco Pro Patria all’ultimo respiro in Brianza: con Concorezzo va sotto, poi rimonta e si impone al tie-break

Proprio come avvenuto nel girone d’andata, la Bracco Pro Patria è riuscita a inanellare altre cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali è maturata ieri in Brianza contro la Robosystem Concorezzo. È stato un successo da 2 punti, complicato ma meritato, l’ennesima dimostrazione che questa squadra ha risorse infinite e può giocarsi fino alla fine l’accesso ai play-off promozione. La classifica parla chiaro. Le biancoblu sono sempre più al terzo posto e, complice la contemporanea sconfitta di Legnano, sono a due sole lunghezze dalla seconda piazza del girone B della Serie B1 di volley femminile.

Il match è cominciato con una Concorezzo subito aggressiva e spavalda, l’atteggiamento giusto per affrontare la delicata corsa salvezza. Le biancorosse padrone di casa sono riuscite a sorprendere la Pro Patria, passando in vantaggio con un perentorio 25-20. A quel punto le ospiti biancoblu hanno fatto valere la loro migliore classifica e il buon stato di forma delle ultime settimane. Con un doppio 25-18 micidiale, la Robosystem si è ritrovata in svantaggio, lasciando presagire un finale come da pronostico. Il quarto parziale è stato palpitante e incerto, risolto negli scambi finali e di misura, con le brianzole che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, prolungando la partita fino al tie-break.

Nel set corto non c’è stata comunque storia, forse lo sforzo della frazione di gioco si è fatto sentire, fatto sta che la Pro Patria ha dominato dall’inizio alla fine, chiudendo con un eloquente 15-8. Fra una settimana, la squadra di coach Brugnone se la vedrà in casa contro il Progetto Valtellina che ha appena battuto la vicecapolista Legnano, dunque sarà un avversario da prendere assolutamente con le pinze. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-BRACCO PRO PATRIA 2-3 (25-20, 18-25, 18-25, 25-23, 8-15)

CONCOREZZO: Foscari, Piazza, Brutti, Pasini, Stucchi, Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Perego. All. Angelescu.

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone