B1. A Costa Volpino la Focol Legnano è uno spettacolo: vittoria e play-off in cassaforte

Per il secondo anno consecutivo la Focol Legnano accede ai play-off promozione che mettono in palio la Serie A! Il successo per 3-1 sulla capolista Costa Volpino, fino a ieri imbattuta fra le mura amiche del PalaCBL, suggella il trionfo biancorosso: le Coccinelle allungano su Crema, nel frattempo sconfitta a Piacenza, e si involano verso gli spareggi promozione. La Fo.Co.L scende in campo con Roncato in regia, Simonetta opposto, Mazzaro e Banfi in banda, Aliberti e Carcano al centro, Brogliato libero. L'avvio è imponente da parte di Legnano che sprinta con Banfi, Roncato di seconda, poi si scatenano Aliberti e Mazzaro (3-8). CBL prova a rientrare ma si scontra sul muro di Roncato, seguito da due fucilate di Simonetta che piazza il +5. Banfi a referto (10-14) ma Costa Volpino reagisce con quattro punti di fila di Bordignon e ritrova la parità. Le biancorosse, con Coach Uma a chiamare il giusto time out, rispondono colpo su colpo: Mazzaro è letale in chiave offensiva, con in mezzo una bella fast di Carcano, e voliamo sul 16-22.

All'ultima battuta entra Capitan Cavaleri ed è lei, con un ace chirurgico, a porre la parola fine al primo set. Nella seconda frazione assistiamo ad un avvio punto a punto con CBL più propositiva e capace di reagire subito ai punti legnanesi: si arriva sull'8-9 e qui però arriva la sterzata biancorossa. L'abile regia di Roncato permette a Simonetta di concretizzare, poi due muri di Aliberti e una fast che non perdona, con Mazzaro e Carcano a mettere la ciliegina sul 10-16. Gap importante ma le bergamasche rispondono immediatamente con un break che le porta addirittura avanti (18-16).

Legnano si ricompatta e riprende il 20 pari (dentro Fantin), Simonetta e due fast di Aliberti a firmare la corsa legnanese ma ancora le nostre avversarie hanno la forza per allungare: negato il primo set Point, Bordignon azzanna al secondo tentativo ed è 1-1. Avvio di terzo set di assoluto spessore per la Fo.Co.L, capace senza sosta di attaccare con precisione, sfruttando tutta la propensione offensiva di Fantin, spietata a muro e concreta in fast, accompagnata nelle sortite offensive da Simonetta e Mazzaro (3-8). Come nel set precedente ancora CBL recupera lo svantaggio e pareggia i conti (10-10). Noi rispondiamo di nuovo con Fantin e Simonetta, poi triplo muro, di Aliberti, Roncato e Cavaleri (11-14).

Costa Volpino non si demoralizza e spinge con Tosi, andando in fuga (18-15, 19-16, 22-19). Il bello di questa Fo.Co.L è che è cinica, sa benissimo quando è il momento, e il momento è ora, dopo due errori in attacco per Bordignon e Coulibaly (cambio sulla diagonale con Monni-Broggio per Simonetta-Roncato), con Aliberti ad attaccare subito benissimo e Mazzaro a stampare a terra gli ultimi due punti che contano, soprattutto il 23-25, quello che ci proietta aritmeticamente ai playoff. Nel quarto si parte con l'ace di Broggio e la fast di Aliberti, che raddoppia poco dopo (4-7); ancora dai 9 metri Monni, poi block-in di Fantin (5-11). CBL tenta il recupero ma Mazzaro si erge in attacco e in battuta con ardore (8-13). Nella fase di mezzo Cavaleri, fin qui impeccabile in difesa insieme a Brogliato e Lenna, scarica due bordate micidiali (14-17), con Mazzaro di marmo a muro in due occasioni (18-20). L'inerzia ormai è segnata, negli scampoli finali c'è tempo per lasciar sfogare ancora Broggio, Fantin e Mazzaro: si spengono le luci al PalaCBL con lo stupendo 3-1 per la Fo.Co.L Legnano. Il tabellino del match:

CBL COSTA VOLPINO-FOCOL LEGNANO 1-3 (18-25, 25-22, 23-25, 22-25)

COSTA VOLPINO: Pozzoni 14, Bordignon 15, Mazzucchelli, Dell'Orto 4, Agazzi, Coulibaly 2, Seghezzi (L), Crespi 6, Tosi 17, Pacchiotti (L), Rosso, Tomasi 3, Corna. Allenatore: Cominetti

LEGNANO: Lenna (L), Valli, Carcano 3, Monni 1, Simonetta 8, Aliberti 15, Brogliato (L), Banfi 2, Cavaleri (C) 4, Fantin 9, Mazzaro 21, Roncato 4, Broggio 2. Allenatore: Uma