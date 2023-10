B1. Focol Legnano corsara a Bra: bel 3-1 contro la Libellula e primo posto in cassaforte

Una partita dalle due facce quella che ha visto protagoniste le piemontesi di Bra e le biancorosse legnanesi, con i primi due set abbondantemente a stampo Fo.Co.L, mentre nel terzo e quarto le padrone di casa sono uscite e hanno spinto maggiormente sull'acceleratore, prolungando in entrambi i casi le frazioni ai vantaggi. Grande determinazione però per la squadra di coach Turino che voleva assolutamente tornare a casa con i 3 punti e così è stato: subito il colpo del terzo set (28-26), Cavaleri e compagne hanno tenuto testa all'arrembaggio casalingo, mostrando carattere e decisione nei momenti che contavano, riuscendo quindi a chiudere i giochi senza dare diritto di replica a Bra in un eventuale quinto set cui le ragazze di coach Barisciani speravano, soprattutto dopo i due break nel IV che hanno tenuto le piemontesi avanti per alcuni tratti.

Ottima prova per Legnano in fase offensiva e anche in copertura con successivi contrattacchi che spesso hanno minato la difesa piemontese, ed una chiave importante per scardinare le maglie di casa è stato il servizio. Top scorer biancorossa Gaia Moroni, con i suoi 23 punti, seguita in doppia cifra da Zingaro (14) e Carcano (10). Ora c’è un doppio turno casalingo, contro Club Italia (sabato 21/10) e Concorezzo (sabato 28/10). Le padrone di casa provano a sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo del pubblico (4-2) ma Legnano si ricompatta subito, accelera e lascia Bra al palo, sfruttando un ottimo break (4-9), grazie all'ace di Mazzaro, che tiene il turno in battuta mentre Zingaro e Moroni feriscono in attacco. La propensione offensiva, garantita da difese puntuali, spiazza la retroguardia piemontese e la Fo.Co.L continua a graffiare con Moroni, Aliberti e ace di Carcano, poi di nuovo fast di Aliberti e due forti attacchi di Zingaro e Moroni (7-16).

Per Batte e compagne non c'è tempo per ricostruire la rimonta anzi aumentano gli errori, Legnano replica con audacia (doppia Zingaro), e chiude sul +12. Secondo set inizialmente in bilico, con Bra propositiva e abile nel rispondere a una Legnano che comunque vuole dare la propria impronta alla frazione di gioco, strappando sul 5-5 e scavando quindi il vantaggio che man mano aumenterà sempre più proporzioni. Il muro di Zingaro apre le danze dell'allungo (5-8), poi due grandi attacchi di Aliberti e un ace di Moroni (6-12), che anticipano il 7-15 firmato Zingaro e fast di Aliberti. Poco dopo anche Carcano si unisce allo spettacolo offensivo con due belle fast, mentre a chiudere i conti ci pensano Zingaro e Mazzaro, fino all'errore in battuta di Cicogna che ci consegna il 2-0. Nella terza frazione Legnano prova subito ad allungare (3-6), grazie alla concretezza di Carcano che, insieme a Zingaro e Moroni, scavano il primo gap. Questa volta però Bra reagisce bene e riapre il set con una lunga fase punto a punto che culmina con i vantaggi: per Legnano spinge forte Moroni, protagonista davanti nella parte centrale con 5 punti, ma Libellula non molla e sa come ferire, conquistando il set sul 28-26.

Sull'onda dell'entusiasmo Bra continua a fare male in avvio di quarto (4-0, 5-1), noi rispondiamo con Zingaro (6-6) ma poi subiamo una nuova fuga casalinga (10-7). Cambio in banda per Legnano con Banfi per Mazzaro, Bra sbaglia due attacchi, di cui uno proprio murato da Banfi, e accorciamo, per poi aprire un parziale in nostro favore concluso da Moroni sull'11-13. Scarabottini pareggia (15-15), Legnano si ributta a capofitto in avanti grazie ancora a Moroni, abile in attacco e dai 9 metri (15-18), ma qui Bra reagisce imperiosamente, andando a segno con Cicogna e Scarabottini, siglando un break che riporta Libellula sul 22-19. Qui però arriva il capolavoro Fo.Co.L: ace di Aliberti, poi punto di Mazzaro al rientro dal timeout, c'è ora un set point per Bra ma viene annullato con Moroni (24-24), e ancora muro di Carcano e attacco duro e definitivo di Moroni: i tre punti sono delle Coccinelle.

Così il vicecoach Catalfamo a fine gara: "Nei primi due set abbiamo giocato una pallavolo più che perfetta, bene in battuta, quindi loro hanno sofferto parecchio in ricezione, dal terzo set c'è stato un po' di calo che ci poteva stare visti i primi parziali. Loro sono cresciute molto in battuta, noi abbiamo faticato un po' di più, commettendo qualche errore di troppo, chiaramente loro sono una buona squadra e ci ha messo in difficoltà. Anche il quarto è stato altalenante ma alla fine è venuta fuori la voglia delle ragazze di portarsi a casa i tre punti da una palestra che darà molto fastidio a tanti”. Il tabellino del match:

LIBELLULA BANCA CRS BRA-FOCOL LEGNANO 1-3 (13-25, 15-25, 28-26, 24-26)

LIBELLULA: Rivetti 6, Rolando, Faure-Rolland 1, Cicogna 24, Fantini (L), Batte (C) 9, Occelli, Scarabottini 14, Bianco 4, Maccagno 1, La Rosa, Ndoja, Capella. Allenatore: Barisciani

LEGNANO: Lenna (L), Carcano 10, Moroni 23, Dall'Orso, Aliberti 9, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri, Mazzaro 6, Roncato 1, Zingaro 14. Allenatore: Turino