B1: Focol Legnano in grande spolvero, Don Colleoni regolata in tre set

Un primato che dista appena una lunghezza. La Focol Legnano non perde di vista la vetta del girone B della B1 di volley femminile, come ben dimostrato dal netto 3-0 inflitto ieri in casa alla malcapitata Don Colleoni. La formazione di coach Uma sale in questo modo a quota 14 punti, per l’appunto uno in meno rispetto alla capolista Pro Patria. Uma per le padrone di casa manda in campo Roncato in palleggio, Simonetta opposta, Valli e Mazzaro in posto quattro, Aliberti - Fantin al centro e Brogliato libero. Matteo Prezioso schiera Grippo in regia, Lodi opposta, Tessari (ancora in fase di ripresa dall’infortunio) e Rossi Noemi attaccanti di palla alta, Rettani e Baccolo al centro, Odoli libero.

Nel primo parziale di gioco regna un sostanziale equilibrio fino al 13-13, un attacco di Rettani e un errore di Legnano vale il 13-15 in favore delle bergamasche; Aliberti al centro per le padrone di casa piazza una serie micidiale di attacchi che valgono la fuga 19-16, un blitz che si chiude a fine set con la vittoria legnanese per 25-20. È sempre l’entusiasmo della Focol a dominare nel secondo set, con le ospiti in debito di ossigeno e lucidità. Legnano non fa sconti, conduce e guida fino a vincere con un impressionante 25-9. Nonostante il punteggio, le bergamasche hanno voglia di reagire e fare bene, mettendo in campo grinta e determinazione per provare a ribaltare l’andamento della gara.

La Don Colleoni passa in vantaggio 7-10 e allunga con grande entusiasmo fino al 13-20. Quando il parziale sembra essere in discesa, finisce però la benzina della compagine di Trescore Balneario e le padrone di casa piazzano un parziale di 12-3 che vale la vittoria del set 25-23 e la gara 3-0. Da rimarcare l’ottimo apporto del trio composto da Mazzaro (15 punti), Aliberti (13) e Simonetta (12). Fra una settimana le Coccinelle saranno chiamate ad affrontare la non semplice trasferta di Crema contro l’Enercom Fimi. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-PALLAVOLO DON COLLEONI 3-0 (25-20; 25-9; 25-23)

LEGNANO: Lenna, Valli 10, Carcano, Monni, Simonetta 12, Aliberti 13, Brogliato, Banfi, Cavaleri, Fantin 6, Mazzaro 15, Roncato 3, Broggio. All. Uma

DON COLLEONI: Odoli, Rossi 5, Colò, Rettani 6, Tessari 6, Gitti, Grippo, Baccolo 5, Lodi 13. All. Prezioso