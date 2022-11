B1: la Focol Legnano punta a prolungare la striscia positiva contro Gorle

Ancora palpitanti per la sfida al cardiopalma di sabato scorso contro Crema, conclusasi al tie-break dopo una grandiosa rimonta (sotto 2-0), la Focol Legnano di coach Luigi Uma attende per la settima giornata la Warmor Gorle Bergamo (sabato 19 novembre, ore 20:0, PalaVolley di Legnano). Le prossime ospiti di Cavaleri e compagne hanno fin qui totalizzato 5 punti, frutto di due successi, uno pieno, proprio a Crema, per quella che è stata la loro prima vittoria stagionale, alla terza tornata di campionato, e uno al quinto set, nell'ultimo turno disputato, dopo essere state sotto 2-1 in casa contro Cagliari.

Il team bergamasco è una squadra molto giovane, frutto del sodalizio con la Volley Bergamo 1991: le due realtà infatti hanno voluto unire i propri progetti per valorizzare al meglio il settore giovanile e dare modo alle loro promesse di crescere e proseguire il proprio percorso all'interno della stessa famiglia. Per questo gran parte del roster è formato da ragazze uscite dalle giovanili bergamasche e alle prime esperienze in campionati nazionali, anche se non mancano nomi blasonati e di maggior esperienza, come la centrale Daniela Pillepich, la banda Alice Teli, capitana della squadra, e la palleggiatrice Simona Marini.

Come sempre le Coccinelle arrivano a questo incontro con grande concentrazione, avendo lavorato bene in palestra e ponendosi come unico obiettivo quello di prolungare l'importante striscia vincente siglata fin qui, che garantisce loro il secondo posto in classifica, dietro alla sola Costa Volpino.