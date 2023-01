B1: la Focol Legnano rinsalda il secondo posto vincendo con autorità in Sardegna

Vittoria con dedica speciale. Non poteva non essere Greta Valli il primo pensiero delle giocatrici della Focol Legnano dopo la vittoria di ieri sul campo della Capo d’Orso Palau. La giocatrice si è appena infortunata in modo serio al ginocchio, tanto da far ipotizzare la fine della sua stagione sportiva in grande anticipo. Le compagne ci hanno messo tantissima voglia pur di onorarla, nonostante il taraflex sardo non sia dei più semplici per quel che riguarda il girone B della Serie B1 del volley femminile.

Il successo è maturato in quattro set, con i primi due che hanno testimoniato quanto complicato fosse questo ultimo turno del girone d’andata. Nel primo parziale sono stati necessari i vantaggi: il 27-25 è l’emblema di un equilibrio duro a morire, ma fortunatamente risolto in favore delle Coccinelle. Il 2-0 è invece maturato grazie a un 25-23 altrettanto incerto fino agli scambi conclusivi. L’unico momento di rilassatezza della vicecapolista è stato quello della terza frazione di gioco. Palau ha sfruttato il fattore casalingo con un set molto agguerrito, tanto che è terminato in maniera netta in favore delle Orsette (25-18).

Le ragazze di coach Uma non si sono però scomposte e nel quarto parziale sono tornate ad alzare la voce. Il 3-1 è stato costruito con un perentorio 25-20 che ha eliminato qualsiasi illusione della formazione sarda, facendo impazzire la Focol che ha così concluso il proprio girone d’andata con 29 punti, quattro in meno rispetto alla capolista Costa Volpino. Il girone di ritorno comincerà il prossimo 4 febbraio con la trasferta che Legnano dovrà affrontare in quel di Piacenza. Il tabellino del match:

CAPO D’ORSO PALAU-FOCOL LEGNANO 1-3 (25-27, 23-25, 25-18, 20-25)

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini

LEGNANO: Lenna (L), Carcano, Monni, Simonetta, Aliberti, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri, Fantin, Mazzaro, Roncato, Broggio. All. Uma.