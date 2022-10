B1: Focol Legnano sempre più prima della classe, netto 3-0 ai danni del Progetto Valtellina

Una cosa è certa nel girone B della B1 di volley femminile: la Focol Legnano non soffre affatto di vertigini e, grazie alla vittoria di ieri in casa, contro il Progetto Valtellina, ha irrobustito ulteriormente il suo primato in classifica. Per le lombarde di coach Uma è il terzo successo in altrettante gare di campionato, un filotto che certifica come questa squadra abbia ambizioni importanti. La conferma si è avuta dal 3-0 delle ultime ore, un risultato che, se si approfondiscono i parziali, appare ancora più netto.

Le mura domestiche sono una garanzia per questa formazione e i pronostici della vigilia sono stati rispettati in pieno. Le Coccinelle hanno capito come si fa volare senza la paura di cadere. Il primo set ha indirizzato in maniera evidente il resto del match. Il Progetto Valtellina si è fermato a 17 punti, senza riuscire a impensierire la Focol nei suoi attacchi costanti. Il 2-0 è maturato con un punteggio non molto diverso, un 25-19 che ha reso più concreto il tris di vittorie delle padrone di casa.

Un maggiore equilibrio si è registrato nella terza frazione di gioco, quando le valtellinesi hanno dimostrato di poter fare molto di più, nonostante l’esito finale sia stato sempre lo stesso. La squadra è matura come non mai per le posizioni di vertice e potrà dimostrarlo ancora una volta fra una settimana. La Focol sarà di scena a Cabiate, un campo non semplice con le comasche che saranno senza dubbio vogliose di riscattare il ko di quest’ultimo turno. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-PROGETTO VALTELLINA 3-0 (25-17, 25-19, 25-22)

LEGNANO: Lenna (L), Valli, Carcano, Monni, Simonetta, Aliberti, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri, Fantin, Mazzaro, Roncato, Broggio. All. Uma

PROGETTO VALTELLINA: Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Muscetti, Bini, Bianchini, Pizzocaro, Gerosa. All. Colombo