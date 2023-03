B1. Focol Legnano senza problemi a Trescore Balneario: Don Colleoni surclassata

Il treno ad alta velocità targato Fo.Co.L Legnano è transitato senza sosta presso la stazione di Trescore Balneario, sollevando un gran polverone in appena 57 minuti di gara. Il 3-0 finale che all'indomani festeggiamo è figlio di una voglia e di una concentrazione mai sparite nel corso della partita contro le padrone di casa della Don Colleoni, mai in grado di impensierire Cavaleri e compagne, dominatrici dell'incontro dal primo all'ultimo scambio. Un 3-0 cercato, voluto e ottenuto grazie alla sapienza e alla magia di un gioco concreto e impeccabile in ogni fondamentale, con il muro invalicabile (6 block-in nel primo set) e un servizio sempre letale (10 ace totali, 5 nel secondo set) e una variabilità di attacchi (42% di squadra) sempre ben costruiti dalla regia di Roncato hanno così permesso alle biancorosse di strappare ancora una volta applausi dai propri sostenitori, giunti in gran numero anche nella bergamasca.

Fo.Co.L ancora seconda in classifica alle spalle di Costa Volpino, vincente a Delebio su Valtellina, e con un punto di vantaggio su Pro Patria Milano, che ieri ha trovato i 3 punti a Gorle. Settimana prossima a Legnano sfida ad alto tasso tecnico fra la Fo.Co.L e Crema, che insegue al quarto posto in classifica a -5 dalle Coccinelle. Legnano, in campo dal primo set con Roncato-Simonetta, Mazzaro-Cavaleri, Aliberti-Fantin e Brogliato libero, mette subito le cose in chiaro con un parziale di 1-4 grazie al turno in battuta di Aliberti (due ace). Nonostante due time-out nelle prime fasi di gioco, Trescore arranca e va sotto di 10 lunghezze (3-13), sbattendo contro i muri di Mazzaro e Fantin, mentre Simonetta concretizza in attacco.

Nelle fasi centrali Fantin e Cavaleri, con la complicità di Aliberti, che piazza due muri e una fast, allungano (7-20). Nel finale spazio ad altri due block-in di Mazzaro (9-23) e a un bel punto di Simonetta, prima del cambio campo. Seconda frazione di gioco che inizia subito col turbo per le legnanesi (2-6), con Simonetta e Mazzaro a spadroneggiare in fase offensiva, con Brogliato e Cavaleri a tenere attentamente d'occhio la retroguardia. La Don Colleoni prova a spingere (7-8) accorciando leggermente ma Legnano reagisce in fretta e con ordine, stampando fast con Aliberti e due ace consecutivi di Simonetta: ristabilite così le distanze e via all'allungo, che arriva a 8 punti dopo l'ace di Aliberti (10-18). A regalare alle Coccinelle il primo punto della giornata ci pensa capitan Cavaleri che si prende il 17-25. Con la voglia di vincere che caratterizza ogni giocata legnanese parte il terzo set ed è subito 1-7, con punti intervallati di Mazzaro e Aliberti, in mezzo una fast di Fantin, che poi chiude anche lo scambio del 2-8.

Trescore fatica a reagire di fronte a tanto agonismo e subisce poi i colpi micidiali di Simonetta he continua a ferire in ogni modo, con particolare predilezione per la battuta (5-13). Il gioco resta spumeggiante, il gap importante, con le biancorosse irraggiungibili e abili nel chiudere i conti alla prima occasione (dentro Lenna al servizio). Così Martina Brogliato a fine gara: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche se nella realtà non si è mostrata così. Siamo state molto brave a essere lucide, mantenendo la concentrazione dall'inizio alla fine, questo è un grande punto di forza, anche per i prossimi impegni. Abbiamo spinto molto in battuta, come preparato in settimana, abbiamo lavorato bene e i risultati si sono visti, questo fa morale, siamo tutte contente e ora pensiamo subito a Crema”. Il tabellino del match:

PALLAVOLO DON COLLEONI-FOCOL LEGNANO 0-3 (11-25, 17-25, 15-25)

DON COLLEONI: Rossi G. 1, Locatelli, Odoli (L), Rossi N. 11, Colò, Rettani 5, Baldi 3, Gitti, Grippo 1, Baccolo 3, Lodi 4. Allenatore: Bonetti

LEGNANO: Lenna, Valli (L), Carcano, Monni, Simonetta 12, Aliberti 13, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 4, Fantin 9, Mazzaro 15, Roncato 1, Broggio. Allenatore: Uma