B1. La Focol Legnano si fa rimontare in casa da Crema e perde il secondo posto

Una magistrale prestazione dell’Enercom Fimi Crema porta a una rimonta clamorosa fino alla vittoria in casa della Focol Legnano che ora si ritrova terza in classifica dopo il contemporaneo successo da parte della Bracco Pro Patria. La trama della sfida è speculare rispetto a quella dell’andata quando a imporsi nel quinto set, dopo aver rimontato due parziali, erano state le legnanesi. La partenza è per le biancorosse che mettono a segno i primi tre punti ma Legnano reagisce e dal 7-9 sorpassa portandosi sul 12-9. Le biancorosse sono determinate e pareggiano a quota 13, sfruttando alcuni errori avversari, ma le milanesi trovano modo di ripartire con altri cinque punti consecutivi per il 18-13. Un vantaggio che viene mantenuto fino alla fine nonostante il muro di Fioretti che prova a riavvicinare le ospiti: finisce 25-20.

Le giocatrici dell’Enercom Fimi non si demoralizzano e nel secondo set aumentano il livello di gioco, la gara si fa emozionante e tecnicamente apprezzabile. Un muro di Fioretti porta le biancorosse avanti 2-5 e la fast di Ravazzolo porta al 6-12. Un momenti di crisi, con sei errori consecutivi, consente a Legnano di rientrare sul 12-13. Il Volley 2.0 punta sul muro per ripartire e con Pinetti va sul 12-17. Le padrone di casa si riavvicinano fino al 17-20 poi Crema accusa un altro black out e la squadra di casa mette a segno otto punti consecutivi (tra cui tre muri) per vincere anche il secondo set 25-20. La Focol è in fiducia, il pubblico di casa si entusiasma e tutto sembra pendere a loro a favore ma le biancorosse non danno la gara per persa e tengono testa alle avversarie: la prima parte di terzo set è lottata punto a punto con le milanesi avanti fino al 13-11.

Giroletti, in un ottimo momento, va a segno con un diagonale strettissimo e con un muro a cui si aggiunge la stampata vincente di Pinetti per il 13-15. Si torna a lottare punto a punto e il muro di Fioretti vale i primi due set ball cremaschi sul 22-24 ma Legnano si riporta in parità con l’ace di Fantin. Pinetti e due volte Marengo ridanno alle ospiti la possibilità di chiudere a proprio favore ma l’equilibrio regna fino all’attacco di Giroletti per il 28-29 e al muro vincente della stessa capitana che chiude il set. Legnano accusa il colpo e l’avvio di quarto set è per le biancorosse che colpiscono duro dalla battuta: Marengo e Pinetti segnano l’ace e si fanno valere anche a muro mentre Bagnoli si fa notare con una schiacciata per il 6-11. Ancora una volta una serie di errori aiuta la squadra di Uma a rientrare con sei punti consecutivi per il 12-11.

La risposta ospite è immediata: due ace di Marengo riportano avanti le ospiti sul 13-17 e Giroletti consente un altro allungo per il 15-20. Stavolta Legnano non ha la forza di rientrare: Frassi piazza l’ace del 19-24 e Marengo chiude l’attacco vincente del 20-25 che porta la gara al tie break. La Focol va sul 2-1 poi sale in cattedra Bagnoli con un punto e due ace per il 2-6 ma Legnano non si arrende e pareggia a quota 8. Fioretti con un attacco e muro consente di riallungare sul 9-11. L’ace di Mazzaro, aiutata dalla rete, vale la parità a 11 ma le milanesi sbagliano due volte per l’11-13. Simonetta fa 12-13. Ravazzolo va a segno in attacco e poi mura il tentativo avversario per il 12-15 che premia Crema. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-ENERCOM CREMA 2-3 (25-20, 25-20, 28-30, 20-25, 12-15)

LEGNANO: Lenna 1, Valli (L) ne, Carcano 3, Monni ne, Simonetta 15, Aliberti 16, Brogliato (L), Banfi ne, Cavaleri 8, Fantin 7, Mazzaro 19, Roncato 2, Broggio ne. All. Uma

CREMA: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 14, Ravazzolo 14, Labadini (L), Abati, Bocchino, Frassi 1, Moretti ne, Fioretti 12, Fugazza, Marengo 16, Bagnoli 9, Pinetti 17. All. Moschetti