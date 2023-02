B1. A Delebio la Focol Legnano si ferma al primo set: il Progetto Valtellina vince in rimonta

A spuntarla nella palestra di Delebio sono le ragazze del Progetto Valtellina Volley, brave nel rispondere al primo set brillantemente vinto dalle biancorosse legnanesi. Una rincorsa, quella delle ragazze di coach Colombo, che parte proprio in avvio di secondo set e si prolunga fino alla conclusione del match, che premia le padrone di casa con 3 punti mentre lascia a secco la Fo.Co.L che comunque si gode ugualmente il secondo posto in classifica, dato che nessuna pretendente alla seconda piazza ha pescato la vittoria piena in quest’ultimo turno. Una sconfitta da cui ripartire subito, a testa alta e con la massima concentrazione, per rilanciarsi immediatamente nella settimana che porta alla sfida d’alta quota contro Cabiate (PalaVolley, sabato 25/2, ore 20.30). Legnano scende in campo nel primo set con Roncato al palleggio, Simonetta opposto, Banfi-Cavaleri in banda e Aliberti-Fantin al centro, con Brogliato libero.

L’avvio è punto a punto, con grande intensità al centro per la Fo.Co.L, a segno con Aliberti e Fantin (5 punti per loro nel parziale 4-6). Con Roncato e Banfi Legnano spinge (8-9), riuscendo poco dopo a scrollarsi di dosso il fiato delle valtellinesi (16-11), ancora con la qualità al centro (Aliberti e doppia Fantin, a fine incontro top-scorer legnanese con 16pt e il 68% in attacco). Valtellina trova un breve break favorevole (18-22) ma Legnano ha la marcia giusta per andare al cambio campo in vantaggio. La seconda frazione parte a fotocopia, con Legnano a pressare e Valtellina a rispondere colpo su colpo, attacco su attacco, difesa su difesa, fino al primo allungo legnanese (11-13).

Al rientro dal time-out chiamato da coach Colombo Valtellina ha un’altra faccia, aggredisce con Bughignoli e sfrutta la propensione offensiva di Gerosa al centro, andando in fuga (19-15). Con Fantin e Simonetta la Fo.Co.L accorcia ma un altro strappo casalingo regala a Ruffa&C l’1-1. Il PVV si invola sul 6-1 in pochi scambi, sfruttando abilmente Gerosa, che colpisce in fast e a muro in quattro occasioni, poi Legnano avanza e si riprende in queste prime battute di terzo set (6-5). Roncato trova bene Simonetta in chiave offensiva, con Fantin poi sempre presente quando chiamata in causa ma ora Valtellina ha più consapevolezza e graffia (15-11, 20-14, 22-16). A Legnano non riesce il colpaccio e va sotto, nonostante un bel recupero nel finale che quasi riapre le danze (23-17- 23-20).

Adesso Valtellina ci crede e accelera, nonostante si scontri spesso sulla difesa e sulla ottima ricezione legnanese, con Brogliato e Cavaleri e farla da padrone, ma sa che questo quarto set è fondamentale, quindi non molla un colpo (4-3, 7-5), marchiando a fuoco il match con Bughignoli e Minarelli che aumentano il gap di vantaggio (14-7). Coach Uma cambia la diagonale con l’inserimento di Monni e Broggio che, dopo due bei punti di Fantin, stampa altre due marcature importanti (18-14), cui fanno seguito le segnature di Aliberti e Cavaleri: la rincorsa è quasi completata, Legnano a -1 (19-18) ma per minimi dettagli Valtellina si ritrova ancora a condurre (23-19). Mancano pochi scampoli di partita, che scivola gradualmente nelle mani delle padrone di casa.

PROGETTO VALTELLINA-FOCOL LEGNANO 3-1 (18-25, 25-21, 25-21, 25-20)

VALTELLINA: Pedrotti, Ruffa (L), Zanella, Scurzoni 3, Bughignoli 13, Battaglini, Longa, Micheletti 2, Bini, Bianchini 17, Minarelli 11, Pizzocaro, Gerosa 18, Ferrario, Callina. Allenatore: Colombo.

LEGNANO: Lenna (L), Carcano, Monni, Simonetta 15, Aliberti 9, Brogliato (L), Banfi 3, Cavaleri 3 (C), Fantin 16, Mazzaro 5, Roncato 3, Broggio 2. Allenatore: Uma.